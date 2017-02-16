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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В новый год – с новыми знаниями

В новый год – с новыми знаниями

16 февраля 2017, 13:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ

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Третьеклассники школы № 152 сегодня начали свой учебный день с путешествия в волшебную Страну безопасного электричества. Сотрудники филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Красноярскэнерго» вместе с роботом Вольтиком рассказали ребятам, как вести себя вблизи трансформаторных подстанций и линий электропередачи.

Как правило, дети в полной мере не понимают опасности, которую несет в себе электросетевое оборудование. Сотрудники компании ежегодно проводят масштабную профилактическую работу по разъяснению правил электробезопасности. Энергетики проводят уроки по электробезопасности в школах, во время летних школьных каникул — в оздоровительных лагерях. В ходе уроков в игровой форме ребятам объясняют причины электротравматизма, основные правила электробезопасности на улице и в быту, изучают с детьми предупреждающие знаки, рассказывают об объектах электрических сетей. В конце каждого урока дети получают памятные сувениры – магниты, закладки, раскраски и наклейки с корпоративным персонажем компании  –роботом Вольтиком. 

Если вы хотите, чтобы робот Вольтик пришел в вашу школу и провел познавательный урок, звоните по телефону 256-68-86.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"
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