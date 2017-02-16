Власти Подмосковья благодарят специалистов орловского филиала МРСК Центра за помощь в восстановлении нарушенного непогодой электроснабжения

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
16 февраля 2017, 14:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА
В адрес филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» поступила благодарственное письмо от министра энергетики Московской области Леонида Неганова. Глава регионального ведомства выражает специалистам орловского филиала благодарность за профессионализм и безупречную работу в период ликвидации последствий стихии, обрушившейся на Московскую область 11 ноября 2016 года.
Напомним, в тот день на Подмосковье обрушился сильнейший ледяной дождь, ставший причиной массовых отключений электроэнергии в целом ряде муниципалитетов. Более всего пострадал Дмитровский район. Для оказания помощи коллегам в восстановлении электроснабжения сюда были направлены силы и средства из электросетевых предприятий соседних регионов, в том числе 5 бригад и 11 единиц техники Орелэнерго.
Орловские энергетики занимались заменой опор ЛЭП, перетяжкой провода и расчисткой просек воздушных линий в населенных пунктах Рогачево, Малое Рогачево, Безбородово, Михалево, Трехденево, Сафрыгино и Покровское. Работая круглосуточно, сменяя друг друга с энергетиками из других филиалов МРСК Центра, они помогли восстановить энергоснабжение в пострадавших территориях в максимально короткое для таких ситуаций время.
- Помимо Московской области, в конце 2016 года специалисты Орелэнерго выезжали на устранение последствий разгула стихии в Калужскую и Ростовскую области – и везде успешно справились со всеми поставленными задачами. Взаимовыручка – один из важнейших принципов работы энергетиков. Мы всегда готовы прийти на помощь коллегам», - отмечает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» Юрий Волченков.