Судьбу бесхозяйных электросетей обсудили в Хабаровском муниципальном районе

CABEX
16 февраля 2017, 15:26
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
В ближайшее время в Хабаровском муниципальном районе с целью урегулирования вопроса обслуживания бесхозяйных электросетей будет создана рабочая группа, в которую войдут специалисты хабаровского филиала АО «ДРСК» и представители местных органов власти.
Решение о создании рабочей группы было принято на совещании с участием главы Хабаровского муниципального района. На встрече обсуждались вопросы обеспечения бесперебойного энергоснабжения и обслуживания спорного электросетевого имущества на территории Хабаровского района.
Руководство муниципалитета и Хабаровских электрических сетей были единодушны в том, что надежность электроснабжения должна быть максимально возможной, споры вызвал вопрос эксплуатации и технического обслуживания бесхозяйных участков сетей.
- На сегодняшний день только в одном Хабаровском районе выявлено 47 бесхозных энергообъектов, которые напрямую влияют на качество электроснабжения потребителей. В соответствии с действующим законодательством сетевая организация не имеет права обслуживать в рамках утвержденного тарифа перечень бесхозяйного электросетевого имущества, который Росреестром таковым не признано. То есть по формальному признаку, если мы будем нести затраты за эксплуатацию данного электросетевого комплекса, у контролирующих органов к нам возникнет резонный вопрос «на каком основании», - пояснил Александр БАКАЙ, директор филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».
Энергетики и муниципальные органы власти несут обоюдную ответственность за надежную передачу электроэнергии конечному потребителю. С целью выработки эффективных путей решения проблемы обслуживания бесхозяйных электросетей в ходе совещания участниками было предложено создать единую рабочую группу, состав которой и дата ее первого заседания будут определены в ближайшее время.