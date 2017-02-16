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Отраслевые новости: Энергетика

Судьбу бесхозяйных электросетей обсудили в Хабаровском муниципальном районе

Судьбу бесхозяйных электросетей обсудили в Хабаровском муниципальном районе

16 февраля 2017, 15:26
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК

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В ближайшее время в Хабаровском муниципальном районе с целью урегулирования вопроса обслуживания бесхозяйных электросетей будет создана рабочая группа, в которую войдут специалисты хабаровского филиала АО «ДРСК» и представители местных органов власти.

Решение о создании рабочей группы было принято на совещании с участием главы Хабаровского муниципального района. На встрече обсуждались вопросы обеспечения бесперебойного энергоснабжения и обслуживания спорного электросетевого имущества на территории Хабаровского района.

Руководство муниципалитета и Хабаровских электрических сетей были единодушны в том, что надежность электроснабжения должна быть максимально возможной, споры вызвал вопрос эксплуатации и технического обслуживания бесхозяйных участков сетей.

- На сегодняшний день только в одном Хабаровском районе выявлено 47 бесхозных энергообъектов, которые напрямую влияют на качество электроснабжения потребителей. В соответствии с действующим законодательством сетевая организация не имеет права обслуживать в рамках утвержденного тарифа перечень бесхозяйного электросетевого имущества, который Росреестром таковым не признано. То есть по формальному признаку, если мы будем нести затраты за эксплуатацию данного электросетевого комплекса, у контролирующих органов к нам возникнет резонный вопрос «на каком основании», - пояснил Александр БАКАЙ, директор филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

Энергетики и муниципальные органы власти несут обоюдную ответственность за надежную передачу электроэнергии конечному потребителю. С целью выработки эффективных путей решения проблемы обслуживания бесхозяйных электросетей в ходе совещания участниками было предложено создать единую рабочую группу, состав которой и дата ее первого заседания будут определены в ближайшее время.

Компания: АО "ДРСК"
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