Власти укрепят платежную дисциплину потребителей энергоресурсов

Принятым правительственным постановлением установлены критерии, при соответствии которым у потребителей энергоресурсов возникает обязанность предоставлять обеспечение исполнения обязательств по их оплате. Документ опубликован на официальном сайте.

Как отмечается в пояснительной записке, Федеральным законом №307-ФЗ предусмотрено внедрение системы гарантий оплаты энергетических ресурсов.

Например, покупатель обязан предоставить поставщику обеспечение исполнения обязательств по оплате газа, если его долг достиг или превысил двойной размер среднемесячной величины обязательств. Соответствующие критерии устанавливаются и для потребителей других энергоресурсов.

В документе определяется, какие из них должны предоставлять гарантии по оплате, а также сроки и порядок предоставления обеспечения своевременной оплаты. Кроме того, определяется порядок формирования и ведения высшим должностным лицом региона страны перечня потребителей, в отношении которых установлена обязанность предоставления обеспечения.

Напомним, что по данным Росстата уровень дебиторской задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства составляет более триллиона рублей, причем 800 миллиардов из них - это долги между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.