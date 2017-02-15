6,7 МВт мощности получили новые потребители МРСК Юга за январь 2017 года

CABEX
17 февраля 2017, 15:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
С начала года ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») исполнило обязательства по 506 договорам на технологическое присоединение к своим электросетям, предоставив новым потребителям 6,7 МВт мощности.
Всего за январь 2017 года филиалы компании заключили 526 договоров технологического присоединения на предоставление 10 МВт мощности на всей территории присутствия компании. Объекты мощностью до 15 кВт, принадлежащие физическим лицам и малому бизнесу, составляют 93% потребностей в техприсоединении.
Среди подключенных социально-значимых объектов в январе дошкольные образовательные и медицинские учреждения в Ростовской области и в г. Волгограде, которые получат в общей сложности около 436 кВт мощности.
С начала года в МРСК Юга поступило 965 заявок на подключение к сетям энергокомпании, общая запрашиваемая мощность составила 69 МВт. Наибольшая потребность в техприсоединении в ростовском филиале (369 заявок на 30,3 МВт) и в астраханском (430 заявок на 9,9 МВт мощности).
Сегодня в МРСК Юга действует 16,9 тыс. договоров на технологическое присоединение с общей запрашиваемой мощностью 1,4 тыс. МВт.