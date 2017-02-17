 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "Севкавказэнерго" продолжают пресекать хищения электроэнергии

Энергетики Севкавказэнерго продолжают пресекать хищения электроэнергии

17 февраля 2017, 13:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

Обсудить на форуме

156 просмотров

В филиале МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») продолжается акция «За честный киловатт», направленная на борьбу с незаконным потреблением электроэнергии. В рейды, которые проводятся на территории всей республики, привлекаются сотрудники правоохранительных органов и представители средств массовой информации.

Главная цель масштабной акции – выявление хищений энергоресурса путем несанкционированного подключения к электрическим сетям, а также самовольные подключения после ограничения подачи электроэнергии за накопленные долги.

По словам директора филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» Казбека Закаева, проблема энерговоровства в республике весьма злободневна и наносит серьезный урон электросетевому хозяйству региона.

От несанкционированных действий отдельных граждан страдают и добропорядочные жители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. Хищения энергоресурса вызывают дефицит мощности, результатом которого могут становиться сильные перепады напряжения.

По итогам рейдовой работы в январе составлено 35 актов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на сумму около 890 тыс. рублей. В полезный отпуск включено 305 тыс. кВт.ч., что сопоставимо с недельным потреблением электроэнергии Ирафским районом с численностью населения более 15 тысяч человек.

В числе нарушителей оказались 30 владельцев собственных домовладений и 5 юридических лиц. В энергокомпании отмечают, что им придется заплатить теперь намного больше, чем могли бы платить, пользуясь электроэнергией законным путем. Начисленная задолженность за неучтенное потребление электроэнергии по составленным актам будет взыскана в соответствии с законодательством РФ.

Помимо компенсации убытков, нанесенных энергокомпании, потребители-нарушители должны будут оплатить штраф в размере 10-15 тыс. рублей, должностные лица – 30-80 тыс. рублей (или дисквалификация на срок 1-2 года), юридические лица – 100-200 тыс. рублей. Они также могут быть привлечены к уголовной ответственности с минимальным наказанием – штрафом до 80 тыс. рублей, максимальным – лишением свободы на срок до двух лет.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!