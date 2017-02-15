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Пресс-релизы

Энергомашспецсталь поставит заготовки в Италию

Энергомашспецсталь поставит заготовки в Италию

17 февраля 2017, 13:40
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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Энергомашспецсталь (ЭМСС, входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) поставит 85 тонн продукции в Италию. По контракту отгрузка изделий компании PRESEZZI EXTRUSION S.P.A. запланирована на июнь 2017 г. Изготовленная продукция предназначена для специализированного прессового оборудования.

Presezzi Extrusion S.P.A. - мировой лидер по производству экструзионного оборудования. Итальянская компания занимается созданием различного типа прессов для производства алюминиевых, медных и латунных полуфабрикатов. ЭМСС поставляет компании Presezzi Extrusion s.p.a. крупногабаритные детали для пресса уже более 12 лет.

Компания: АО "Атомэнергомаш"
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