Энергомашспецсталь поставит заготовки в Италию

CABEX
17 февраля 2017, 13:40
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
Энергомашспецсталь (ЭМСС, входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) поставит 85 тонн продукции в Италию. По контракту отгрузка изделий компании PRESEZZI EXTRUSION S.P.A. запланирована на июнь 2017 г. Изготовленная продукция предназначена для специализированного прессового оборудования.
Presezzi Extrusion S.P.A. - мировой лидер по производству экструзионного оборудования. Итальянская компания занимается созданием различного типа прессов для производства алюминиевых, медных и латунных полуфабрикатов. ЭМСС поставляет компании Presezzi Extrusion s.p.a. крупногабаритные детали для пресса уже более 12 лет.