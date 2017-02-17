ФСК ЕЭС установила более 2 тыс. изоляторов на линиях электропередачи Западной Сибири

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
17 февраля 2017, 14:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») по итогам 2016 года заменила 2,3 тыс. изоляторов на линиях электропередачи 220-500 кВ Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и юга Тюменской области. По программе технического обслуживания и ремонта на ЛЭП установлены 328 дистанционных распорок, отремонтированы и усилены более 1,8 тыс. опор и их фундаментов.
Для повышения пожарной безопасности и надежной работы убраны 2 тыс. деревьев, угрожающих падением на провода, расчищены 6,5 тыс. га трасс линий электропередачи.
На подстанциях отремонтированы 8 автотрансформаторов, 169 выключателей, 4 реактора, 1,3 тыс. разъединителей и 12 компрессоров.
В зону обслуживания ФСК ЕЭС в Западной Сибири входят три субъекта Российской Федерации с населением свыше 3,5 млн человек. Компания отвечает за работу более 15 тыс. км линий электропередачи и 84 подстанций общей трансформаторной мощностью 36,9 тыс. МВА.