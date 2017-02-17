Филиал "Мариэнерго" снижает потери в сетях

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
17 февраля 2017, 17:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО
По результатам рейдов по выявлению фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии с начала прошлого года сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго» составили 313 актов безучетного потребления. Общий объем полезного отпуска, учтенный согласно актам сбытовой компании, составил 2967 тыс. кВт/ч. По 129 актам бездоговорного потребления с нарушителей взыскано 4 миллиона 674 тысяч рублей. Наибольшее количество выявленных нарушений зафиксировано в Медведевском и Волжском районах республики.
В 2017 году постоянная работа по пресечению хищений электроэнергии и привлечении виновных к ответственности будет продолжена. Наработанный богатый опыт по установлению фактов хищения электроэнергии, позволяет марийским энергетикам успешно противостоять злоумышленникам.
Также следует отметить, что средства, взыскиваемые с энерговоров, направляются в том числе на финансирование основных мероприятий производственной деятельности, обеспечивающих надежное и бесперебойное электроснабжения потребителей.