Филиал "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс приступил к выполнению ремонтной программы 2017 года

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
17 февраля 2017, 15:02
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Филиал «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс приступил к ремонту генерирующего оборудования.
В настоящее время работы по капитальному ремонту ведутся на турбоагрегате типа ПТ-50(60)-130/13 ст. № 1 Новочебоксарской ТЭЦ-3. В ходе ремонтных работ запланировано провести капитальный ремонт генератора с контролем металла бандажных колец ротора, ремонт проточной части турбины с проведением технического диагностирования и продлением разрешенного срока эксплуатации ротора и цилиндра высокого давления, контроль металла турбоагрегата, экспертизу промышленной безопасности технических устройств и другие работы.
Всего согласно годовому графику ремонта основного оборудования на энергообъектах филиала в 2017 году намечено отремонтировать 22 единицы основного генерирующего оборудования, в том числе 10 паровых турбин общей установленной мощностью 1006 МВт и 12 энергетических котлоагрегатов общей паропроизводительностью 5920 т/ч.
В число наиболее значимых работ ремонтной кампании текущего года входит проведение капитального ремонта турбоагрегата ст. № 1 и котлоагрегата ст. № 8 Новочебоксарской ТЭЦ-3, капитальный ремонт турбоагрегата ст. № 1 Чебоксарской ТЭЦ-2, котлоагрегата ст. № 2 Йошкар-Олинской ТЭЦ-2. Выполнение ремонтных мероприятий позволит повысить общую надежность оборудования, восстановить нормативные параметры его работы.
В рамках подготовки теплосетевого хозяйства филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс планируется замена порядка 500 п. м. трубопроводов схемы теплосети в г. Чебоксары и около 1200 п. м. трубопроводов схемы теплосети в г. Йошкар-Оле.
Плановые ремонтные работы будут выполнены на вспомогательном оборудовании энергообъектов, зданиях и сооружениях, находящихся в зоне ответственности филиала, в частности, на дымовых трубах Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 и Новочебоксарской ТЭЦ-3.
Проводимая ремонтная кампания направлена на обеспечение надежного прохождения энергообъектами филиала следующего периода осенне-зимнего максимума нагрузок, бесперебойное и качественное энергоснабжение потребителей двух регионов.