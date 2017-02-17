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Отраслевые новости: Энергетика

Филиал "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс приступил к выполнению ремонтной программы 2017 года

Филиал Марий Эл и Чувашии Т Плюс приступил к выполнению ремонтной программы 2017 года

17 февраля 2017, 15:02
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Филиал «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс приступил к ремонту генерирующего оборудования.

В настоящее время работы по капитальному ремонту ведутся на турбоагрегате типа ПТ-50(60)-130/13 ст. № 1 Новочебоксарской ТЭЦ-3. В ходе ремонтных работ запланировано провести капитальный ремонт генератора с контролем металла бандажных колец ротора, ремонт проточной части турбины с проведением технического диагностирования и продлением разрешенного срока эксплуатации ротора и цилиндра высокого давления, контроль металла турбоагрегата, экспертизу промышленной безопасности технических устройств и другие работы.

Всего согласно годовому графику ремонта основного оборудования на энергообъектах филиала в 2017 году намечено отремонтировать 22 единицы основного генерирующего оборудования, в том числе 10 паровых турбин общей установленной мощностью 1006 МВт и 12 энергетических котлоагрегатов общей паропроизводительностью 5920 т/ч.

В число наиболее значимых работ ремонтной кампании текущего года входит проведение капитального ремонта турбоагрегата ст. № 1 и котлоагрегата ст. № 8 Новочебоксарской ТЭЦ-3, капитальный ремонт турбоагрегата ст. № 1 Чебоксарской ТЭЦ-2, котлоагрегата ст. № 2 Йошкар-Олинской ТЭЦ-2. Выполнение ремонтных мероприятий позволит повысить общую надежность оборудования, восстановить нормативные параметры его работы.

В рамках подготовки теплосетевого хозяйства филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс планируется замена порядка 500 п. м. трубопроводов схемы теплосети в г. Чебоксары и около 1200 п. м. трубопроводов схемы теплосети в г. Йошкар-Оле.

Плановые ремонтные работы будут выполнены на вспомогательном оборудовании энергообъектов, зданиях и сооружениях, находящихся в зоне ответственности филиала, в частности, на дымовых трубах Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 и Новочебоксарской ТЭЦ-3.

Проводимая ремонтная кампания направлена на обеспечение надежного прохождения энергообъектами филиала следующего периода осенне-зимнего максимума нагрузок, бесперебойное и качественное энергоснабжение потребителей двух регионов.

Компания: ПАО "Т Плюс"

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