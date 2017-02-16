Георгий Каламанов высоко оценил возможности развития промышленности Республики Карелия

CABEX
17 февраля 2017, 17:20
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ
16 февраля 2017 года заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов посетил пгт. Надвоицы (Сегежский район, респ. Карелия). Визит был приурочен к выездным мероприятиям руководителя рабочей группы по подготовке стратегии развития моногородов Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, Заместителя Совета Безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева.
Делегация ознакомилась с ходом реализации совместного проекта ОК РУСАЛ и Элсо-Групп (импортозамещение алюминиевых радиаторов отопления “Русский радиатор”), который был поддержан в прошлом году Фондом развития промышленности. При выходе на плановую мощность “Русский радиатор” будет способен выпускать до 4 млн секций ежегодно.
Кроме того, под председательством Рашида Нургалиева и Георгия Каламанова было проведено совещание с представителями бизнеса, федеральных органов власти и руководства региона по вопросам социально-экономического развития монопрофильного муниципального образования Надвоицы. В ходе обсуждения были рассмотрены проблемы инфраструктурного обеспечения будущих производств и аспекты реализации новых проектов.
В своем докладе замминистра сделал акцент на необходимости поиска регионом альтернативных “точек роста”.
"Помимо традиционных отраслей, таких как производство алюминия и деревообработка, в Карелии я вижу потенциал развития промышленности принципиально нового уровня. Я призываю руководство региона обратить внимание на актуальные мировые тенденции в области современных технологий и попробовать вместе найти им применение здесь, в Надвоицах", - заявил замглавы Минпромторга России.