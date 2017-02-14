Ивэнерго продолжит снижать воздействие на окружающую среду

Экологическая политика филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» предусматривает неукоснительное выполнение ряда мероприятий по охране окружающей среды и по обеспечению экологической безопасности на производственных объектах.



Для повышения надежности энергоснабжения и снижения негативного воздействия на окружающую среду в 2016 году в Ивэнерго продолжилась плановая установка современного оборудования. Так, на подстанциях в производственных отделениях филиала была произведена замена 50 масляных выключателей на вакуумные или элегазовые.



Во всех производственных отделениях организованы постоянный сбор и сдача на утилизацию отходов производства: использованных ртутных ламп, аккумуляторных батарей, автомобильных масел, автопокрышек. Регулярно осуществляется производственный контроль атмосферного воздуха на границах промплощадок на соответствие их норме. Во время прохождения государственного технического осмотра ведется проверка автотранспорта на СН и СО, дымность.



В соответствии с программой по производственному экологическому контролю на 2016 год в филиале «Ивэнерго» проводился инструментальный аналитический контроль выбросов загрязняющих веществ под факелами (50 м) 4-х газовых котельных по двум показателям - диоксид азота и оксид углерода, с периодичностью 7 раз в год. Превышений установленных нормативов не зарегистрировано.



В минувшем году продолжилась установка птицезащитных устройств для снижения технологических нарушений в сетях 6-10 кВ и случаев гибели птиц. Кроме этого, в филиале постоянно контролируются кабельные вводы на предмет возможности проникновения животных. Ведется работа по изоляции токоведущих частей ошиновки подстанций. В 2016 году данная технология внедрена на ПС «Осановец», что позволило повысить надежность и безопасность энергоснабжения, снизить аварийность в процессе эксплуатации, а также исключить гибель животных и птиц.



Все технологические присоединения новых потребителей производятся при помощи самонесущего изолированного провода (СИП), что позволяет увеличить надежность и качество электроснабжения потребителей, а также уменьшить вероятность электротравматизма. За 2016 год протяженность ЛЭП 0,4-10 кВ с применением СИП увеличилась более чем на 40 км. Специалисты филиала «Ивэнерго» и дальше будут делать все возможное, чтобы свести до минимума негативное воздействие на окружающую среду от работы электроэнергетического комплекса.