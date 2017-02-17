"Каббалкэнерго" продолжает снижать потери электроэнергии

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
17 февраля 2017, 16:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО
В январе филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в рамках реализации комплексной программы снизил потери электроэнергии в сетях. Важность этого направления продиктована необходимостью поставки энергоресурса потребителям в полном объеме, обеспечением надежного электроснабжения и энергобезопасности региона – особенно в холодный осенне-зимний период.
По итогам января фактические потери электроэнергии в сетях филиала МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» составили 18,55% от отпуска в сеть. Это ниже расчетно-планового значения на этот месяц на 0,68%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года потери в сетях сократились на 0,7%. В этой связи объем полезного отпуска в сети филиала в январе увеличился на 2,5 млн кВт.ч и составил в общей сложности 148 млн 475,4 тыс. кВт.ч. Отметим, что сэкономленного объема в 2,5 млн кВт.ч достаточно, чтобы в течение месяца обеспечивать электроснабжение Лескенского района численностью около 28 тысяч человек.
В первом месяце года лучшие результаты по снижению объема потерь отмечены в сетях Чегемских, Прохладненских, Майских, Эльбрусских РЭС.
Достижению такого эффекта способствуют ремонт оборудования подстанций и линий электропередачи, развитие системы и анализ учета электроэнергии, оптимизация режимов работы оборудования и т.д. Как известно, одним из факторов, увеличивающих потери, является безучетное, бездоговорное пользование электроэнергией, которым объявлена настоящая война.
Персоналом компании, который проводит рейды по выявлению и пресечению незаконных фактов со стороны физических и юридических лиц, ведется тщательная работа в этом направлении. В проводимых энергетиками специальных мероприятиях принимают участие представители администраций, сотрудники правоохранительных органов, что позволяет привлекать недобросовестных потребителей к серьезной ответственности.
Благодаря рейдовой работе в январе включено в полезный отпуск 775,2 тыс. кВт.ч электроэнергии, а нерадивые потребители, уличенные в неучтенном потреблении, уже заплатили порядка 2,4 млн рублей.