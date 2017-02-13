Компания ABB получила заказ от крупнейшего южнокорейского производителя стали на модернизацию прокатного стана

Швейцарская компания ABB выиграла тендер и заключила контракт на замену двух электродвигателей постоянного тока и соответствующих приводов на стане горячей прокатки на металлургическом заводе южнокорейской компания POSCO, четвёртого по величине сталепроизводителя в мире, в городе Поханг (Pohang) в Южной Корее. Установка новых электродвигателей переменного тока и приводов на основе новой технологии запланирована на май 2017 года.

Использование синхронных электродвигателей “AMZ” вместе с приводами переменного тока среднего напряжения “ACS6000” поможет повысить эффективность и надёжность технологического процесса. Прецизионное управление оборудованием будет способствовать сокращению энергопотребления и снижению расходов на техническое обслуживание и ремонт при одновременном повышении безопасности и производительности прокатного стана для черновой обработки катанки. Синхронные электродвигатели компании ABB в сочетании с несколькими приводами отвечают требованиям к крутящему моменту для всего рабочего диапазона прокатного стана, от нуля до максимальной скорости процесса. Это гарантирует плавный запуск, ускорение и оптимальную работу прокатного стана.

Контракт компании ABB также включает замену трёх электродвигателей переменного тока и электроприводов с тиристорным управлением, используемых на станах чистовой обработки F1 F2 F3, синхронными электродвигателями типа AMZ и приводами типа ACS6000. Кроме того, швейцарская компания поставит низковольтные электродвигатели и приводы для использования на нижних роликовых моталках, вспомогательное оборудование, включая пункты управления двигателями и локальные панели управления для охлаждающих вентиляторов электродвигателей, а также окажет услуги по монтажу, запуску, вводу оборудования в эксплуатацию и обучению персонала. Расходы на техническое обслуживание новых электродвигателей ниже, чем для существующих электродвигателей постоянного тока, поэтому повысится общая эффективность и надёжность всего производственного процесса.