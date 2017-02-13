 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

Компания ABB получила заказ от крупнейшего южнокорейского производителя стали на модернизацию прокатного стана

Компания ABB получила заказ от крупнейшего южнокорейского производителя стали на модернизацию прокатного стана

17 февраля 2017, 16:52
Рубрика: В мире
Метки: АББ

Обсудить на форуме

244 просмотра

Швейцарская компания ABB выиграла тендер и заключила контракт на замену двух электродвигателей постоянного тока и соответствующих приводов на стане горячей прокатки на металлургическом заводе южнокорейской компания POSCO, четвёртого по величине сталепроизводителя в мире, в городе Поханг (Pohang) в Южной Корее. Установка новых электродвигателей переменного тока и приводов на основе новой технологии запланирована на май 2017 года.

Использование синхронных электродвигателей “AMZ” вместе с приводами переменного тока среднего напряжения “ACS6000” поможет повысить эффективность и надёжность технологического процесса. Прецизионное управление оборудованием будет способствовать сокращению энергопотребления и снижению расходов на техническое обслуживание и ремонт при одновременном повышении безопасности и производительности прокатного стана для черновой обработки катанки. Синхронные электродвигатели компании ABB в сочетании с несколькими приводами отвечают требованиям к крутящему моменту для всего рабочего диапазона прокатного стана, от нуля до максимальной скорости процесса. Это гарантирует плавный запуск, ускорение и оптимальную работу прокатного стана.

Контракт компании ABB также включает замену трёх электродвигателей переменного тока и электроприводов с тиристорным управлением, используемых на станах чистовой обработки F1 F2 F3, синхронными электродвигателями типа AMZ и приводами типа ACS6000. Кроме того, швейцарская компания поставит низковольтные электродвигатели и приводы для использования на нижних роликовых моталках, вспомогательное оборудование, включая пункты управления двигателями и локальные панели управления для охлаждающих вентиляторов электродвигателей, а также окажет услуги по монтажу, запуску, вводу оборудования в эксплуатацию и обучению персонала. Расходы на техническое обслуживание новых электродвигателей ниже, чем для существующих электродвигателей постоянного тока, поэтому повысится общая эффективность и надёжность всего производственного процесса. 

Компания: RusCable.Ru

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!