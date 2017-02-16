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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго направит 50 миллионов на ремонт энергообъектов в восточных районах края

Кубаньэнерго направит 50 миллионов на ремонт энергообъектов в восточных районах края

17 февраля 2017, 13:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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В 2017 году энергетики филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (входит в «Россети») планируют отремонтировать свыше 370 километров линий электропередачи, 11 крупных подстанций 35-110 кВ и более 50 трансформаторных подстанций на востоке Кубани. Общий объем средств, которые планируется направить на эти цели, составит порядка 50 млн руб.

Масштабные ремонты пройдут на важнейших центрах питания, таких как подстанция «Тепличная» в Армавире (обеспечивает энергоснабжение свыше 14 тыс. жителей города и ряда социально-значимых объектов), подстанция «КНИИТиМ» в Новокубанском районе и др.

Особое внимание будет уделено обновлению линий электропередачи. В течение года в зоне ответственности Армавирского филиала Кубаньэнерго планируется установить 262 новые опоры ВЛ, заменить 72 км провода, в том числе на самонесущий изолированный провод (СИП), смонтировать более 3,8 тысячи изоляторов на распредсетях.
– Качественное и своевременное выполнение ремонтных работ позволит увеличить ресурс оборудования, свести к минимуму риски возникновения технологических нарушений и повысит надежность электроснабжения потребителей, – говорит директор филиала Рустам Магдеев.

Ремонтная программа энергокомпании является масштабным комплексом мероприятий, направленных на поддержание в технически исправном состоянии всего электросетевого хозяйства.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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