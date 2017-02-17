МРСК Центра и Приволжья: более 8,7 млрд рублей направлено на выполнение инвестиционной программы в 2016 году

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения населения и предприятий регионов присутствия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2016 году ввело свыше 3 173 км линий электропередачи и более 497 МВА мощностей, по всем показателям выполнив план инвестпрограммы. Всего в 2016 году на строительство, реконструкцию и техперевооружение энергообъектов было направлено 8 748 млн рублей.



Инвестиционная программа компании на 2016 год предусматривала модернизацию и развитие всех девяти региональных энергосистем, находящихся под управлением МРСК Центра и Приволжья. Большая часть средств была направлена на техническое перевооружение и модернизацию существующих сетей и подстанций. Наиболее крупные и значимые проекты реализованы на территории Владимирской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской и Тульской областей.



В Рязанской области завершена реконструкция подстанции (ПС) 110/6 кВ «Печатная» с заменой трансформаторов, маслосборных и маслоприемных устройств, установкой микропроцессорной автоматики и т.д. Вводимая мощность составила 63 МВА. Выполненные работы будут способствовать повышению надежности электроснабжения социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения г. Рязани.



В Тульской области чтобы повысить надежность электроснабжения существующих потребителей, а также создать возможность технологического присоединения новых производственных и жилищных объектов энергетики завершили работы по реконструкции ПС 110/10/6 кВ «Центральная». Вводимая мощность по итогам работ - 40 МВА.



В Калужском филиале компании введена в эксплуатацию ПС 110 кВ «Верховая» с реконструкцией двухцепной ВЛ 110 кВ «Калужская ТЭЦ-1-Орбита» и «Орбита-Железняки» для расширения возможностей развития Правобережья Калуги. Именно здесь сконцентрировано практически все жилищное строительство в городе, строятся новые торговые и промышленные объекты. Трансформаторная мощность «Верховой» 25 МВА. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией крупный городской микрорайон.



Главными объектами 2016 года в Кирове, построенными в рамках инвестпрограммы, стали подстанция 35 кВ «Чистые пруды» суммарной трансформаторной мощностью 20 МВА и питающие ее ВЛ 35 кВ. Данное строительство является одним из этапов реализации масштабного плана развития энергоузла города Кирова.



В 2017 году во всех девяти филиалах МРСК Центра и Приволжья работа по планомерной модернизации сетевого хозяйства будет продолжена. К концу текущего года компания планирует осуществить ввод более 247 МВА новых мощностей и свыше 2 800 км линий электропередачи.