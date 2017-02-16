МРСК Центра содействует реализации государственных жилищных программ в Тамбовской области

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» продолжают работы по технологическому присоединению в новом микрорайоне «Майский» в северной части Тамбова индивидуальных жилых домов. Работы ведутся в рамках реализации Программы государственной поддержки многодетных семей в Российской Федерации, предполагающей выделение им на бесплатной основе земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. В общей сложности, начиная с 2014 года, в микрорайоне «Майский», занимающем территорию 364 гектара, сформировано около двух тысяч участков, более 700 из них уже распределены согласно условиям программы.



На данный момент участниками программы, получившими участки в «Майском», в тамбовский филиал МРСК Центра Тамбовэнерго подано более трехсот заявок на технологическое присоединение. По 236 заявкам работы выполнены полностью, остальные находятся в различной стадии исполнения. В рамках обеспечения электроснабжения объектов нового микрорайона энергетиками смонтировано 23 столбовые трансформаторные подстанции общей мощностью 2,3 МВА, построено 45 км воздушных линий электропередачи 10/0,4 кВ. На эти цели направлено 64, 85 млн. руб.



Помимо жилых домов, в микрорайоне «Майский» планируется строительство детского сада, медицинского пункта и других объектов социальной инфраструктуры. Здесь будут проживать более двух с половиной тысяч человек.



Север Тамбова - самая современная и динамично развивающаяся часть города, в последние годы здесь было построено сразу несколько крупных микрорайонов. Тамбовэнерго активно участвует в обеспечении их электросетевой инфраструктурой. Так, специалистами предприятия были выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям многоэтажных домов, объектов социального назначения и двух детских садов в микрорайоне «Уютный». Общая присоединенная мощность объектов составила 12 МВт.



Микрорайон «Майский» – не единственный совместный проект реализованный энергетиками и представителями региональных властей в Тамбовской области в рамках целевых жилищных программ. В 2014 году специалисты Тамбовэнерго обеспечили присоединение к электрическим сетям нового микрорайона построенного в поселке Новопокровка Мордовского района в рамках федеральной целевой программы «Жилище». В нем проживают граждане, лишившиеся своих домов из-за обрушившегося на регион урагана. Для них были возведены 26 двухквартирных и один трёхквартирный дом.



А в 2015 году специалистами филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тамбовэнерго» выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям нового микрорайона, который был построен в селе Ленинское Кирсановского района Тамбовской области в рамках региональной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Новоселами стали жители двухэтажных деревянных домов с печным отоплением, построенных еще в 30-х годах прошлого века – в общей сложности 51 семья.



«Тамбовский филиал МРСК Центра активно участвует в реализации в Тамбовской области государственных жилищных программ. Своевременно и в полном объеме выполняя свои обязательства по технологическому присоединению новых жилых и социальных объектов, предприятие вносит свой вклад в решение актуальных для региона социальных вопросов, содействует его стабильному развитию», - отмечает заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» Анатолий Беляков.