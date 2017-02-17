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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Минэнерго России разработало модель методологии расчёта предельного уровня цены на тепловую энергию

В рамках исполнения пункта 6 плана мероприятий («дорожной карты») «Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12.2014 № 1949-р, пункта 4 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича  от 13.11.2015 № АД-П9-225пр, а также в соответствии с положениями проекта федерального закона № 1086603-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения» Министерством энергетики Российской Федерации разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)».

В целях верификации методологии расчета и индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) расчеты предельного уровня можно определить по разработанной Минэнерго России расчетной модели в формате MS Excel, расположенной на сайте Минэнерго России.В этом же разделе сайта расположены инструкции по заполнению расчетной модели предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в соответствии с проектом постановления.

Редакция проекта постановления, подготовленная  по результатам проведения публичных обсуждений в отношении текста проекта постановления и антикоррупционной экспертизы, а также согласования с федеральными органами исполнительной власти, в настоящее время размещена на официальном сайте regulation.gov.ru здесь, а так же на сайте Минэнерго России здесь.

Компания: Министерство энергетики РФ

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