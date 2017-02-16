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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Нижновэнерго": свыше 4900 обращений поступило в офисы обслуживания потребителей в январе 2017 г.

Нижновэнерго: свыше 4900 обращений поступило в офисы обслуживания потребителей в январе 2017 г.

17 февраля 2017, 13:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ЦОК

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Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвел итоги работы офисов обслуживания потребителей за январь 2017 г.

За данный период специалистам Центров обслуживания потребителей (ЦОП) и Пунктов по работе с потребителями (ПРП) поступило 4959 обращений от жителей Нижегородской области. Из них 2891 очных обращений и 1673 заочных. Подана 751 заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Для консультирования по вопросам электроснабжения и технологического присоединения к сетям в Нижегородской области работают семь офисов обслуживания потребителей «Нижновэнерго»: в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Кстове, Семенове, Навашине и Балахне. Кроме того, для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям региона следует обращаться в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8 800 100 33 00 (звонок бесплатный).

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"
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