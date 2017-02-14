ООО "Башкирэнерго": количество техприсоединений потребителей по итогам 2016 года вновь выросло

CABEX
17 февраля 2017, 17:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БАШКИРЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
На 11,3% выросло количество технологических присоединений к электрическим сетям ООО «Башкирэнерго» по итогам 2016 года.
Если за 2015 год было произведено 21765 присоединений всех категорий потребителей, то за 2016 год – 24232. Анализ показывает, что рост наблюдается по всем основным группам потребителей.
Так, количество техприсоединений для льготной категории потребителей до 15 кВт увеличилось с 19413 в 2015 году до 20989 в 2016 году. Показатель роста - 8,12%. Для потребителей свыше 15 кВт, где заметную долю составляют предприятия малого и среднего бизнеса, цифры прироста достигли 33,88%: 2352 присоединения в 2015 году к 3243 – в 2016-м.
Среди производственных отделений компании в тройке лидеров по количеству техприсоединений можно назвать Уфимские городские, Центральные и Кумертауские электрические сети. К ним вплотную подобрались Белорецкие электрические сети, которые в прошлом году по количеству заключенных договоров на техприсоединение показали третий результат в ООО «Башкирэнерго» и в текущем году имеют все шансы войти в число лучших производственных отделений по количеству техприсоединений.
В компании отмечают, что устойчивый рост количества техприсоединений потребителей наблюдается с 2008 года. Это косвенно свидетельствует об относительно благоприятной социально-экономической ситуации в Башкирии, которая стимулирует и население, и бизнес-сообщество к дальнейшему строительству и развитию.