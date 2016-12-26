ООО "Томсккабель" приступил к выпуску кабелей шахтных универсальных торговой марки ТОФЛЕКС КУШ

В начале года кабели для горнорудной промышленности «Томского кабельного завода» успешно прошли обязательную пожарную сертификацию и теперь доступны для заказа.

КАБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШАХТНЫЕ ТОФЛЕКС КУШ (ТУ 3541-063-12427382-2015) предназначены для присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств: