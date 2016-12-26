ООО "Томсккабель" приступил к выпуску кабелей шахтных универсальных торговой марки ТОФЛЕКС КУШ

В начале года кабели для горнорудной промышленности «Томского кабельного завода» успешно прошли обязательную пожарную сертификацию и теперь доступны для заказа.
КАБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШАХТНЫЕ ТОФЛЕКС КУШ (ТУ 3541-063-12427382-2015) предназначены для присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств:
- КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ с номинальным переменным напряжением 0,66 кВ частоты до 50 Гц или постоянным напряжением до 1000 В применяются в горнорудных и шахтных электрических сетях при прокладке их по горизонтальным и наклонным выработкам, в том числе по вертикальным стволам для кабелей, бронированных стальными оцинкованными проволоками сплошным повивом;
- КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ УСИЛЕННЫЕ с номинальным переменным напряжением 0,38 кВ частоты до 50 Гц или постоянным напряжением до 700 В применяются в горнорудных и шахтных электрических сетях при прокладке их по горизонтальным и наклонным выработкам;
- КАБЕЛИ СИГНАЛЬНЫЕ с номинальным переменным напряжением 0,5 кВ частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 750 В выполняют функцию питания, сигнализации, контроля и управления оборудования, работающего в выработках метановых шахт, в помещениях со степенью «а», «b», «с» взрывоопасности, а также класса А И В опасности взрыва угольной пыли. Используются в горнорудных и шахтных электрических сетях при прокладке их по горизонтальным и наклонным выработкам, в том числе по вертикальным стволам для кабелей, бронированных стальными оцинкованными проволоками сплошным повивом;
- КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ с номинальным переменным напряжением 0,66 и 1,14 кВ частоты до 50 Гц в горнорудных и шахтных электрических сетях при прокладке их по горизонтальным и наклонным выработкам.