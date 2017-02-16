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Новости компаний

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ в Оренбурге

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ в Оренбурге

17 февраля 2017, 13:11
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

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ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» принял участие в выставке "НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО – 2017", которая прошла в Оренбурге с 15 - 17  февраля.

 Выставка "НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО" - это крупное деловое мероприятие региона, традиционная площадка для обсуждения перспектив развития нефтегазовой индустрии, общения специалистов отрасли не только Оренбуржья, но и всей России.

В этом году в выставке "Нефть. Газ. Энерго" участвовало большое количество предприятий Оренбургской области, Москвы, Московской области, Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, Уфы.

Специалисты  ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» представили информацию о за рекомендовавшихся и пользующихся неизменным спросом марках кабельно-проводниковой продукции. Провели большое количество встреч, как с постоянными, так и с потенциальными партнерами на которых были достигнуты соглашения о взаимовыгодном долгосрочном сотрудничестве.

Выставка традиционно сопровождалась насыщенной программой деловых мероприятий, в рамках которой производители обсудили вопросы импортозамещения и стратегию повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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