ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ в Оренбурге

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
17 февраля 2017, 13:11
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» принял участие в выставке "НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО – 2017", которая прошла в Оренбурге с 15 - 17 февраля.
Выставка "НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО" - это крупное деловое мероприятие региона, традиционная площадка для обсуждения перспектив развития нефтегазовой индустрии, общения специалистов отрасли не только Оренбуржья, но и всей России.
В этом году в выставке "Нефть. Газ. Энерго" участвовало большое количество предприятий Оренбургской области, Москвы, Московской области, Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, Уфы.
Специалисты ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» представили информацию о за рекомендовавшихся и пользующихся неизменным спросом марках кабельно-проводниковой продукции. Провели большое количество встреч, как с постоянными, так и с потенциальными партнерами на которых были достигнуты соглашения о взаимовыгодном долгосрочном сотрудничестве.
Выставка традиционно сопровождалась насыщенной программой деловых мероприятий, в рамках которой производители обсудили вопросы импортозамещения и стратегию повышения конкурентоспособности отечественной продукции.