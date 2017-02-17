Ремонтная кампания: два миллиарда конвертируем в надежность

Компания «Тюменьэнерго» с установлением стабильных погодных условий активизировала реализацию ремонтной программы. В начале года выполнение некоторых мероприятий осложнялось, а иногда было и вовсе невозможным, из-за аномально низкой температуры и неблагоприятных климатических явлений. В целом на ремонтную кампанию в «Тюменьэнерго» в 2017 году будет направлено 2,2 миллиарда рублей.



Выделенные средства пойдут на ремонт линий электропередачи, подстанций, устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления, автотранспорта, зданий и сооружений. Основные объемы ремонтной программы традиционно выполняются во втором и третьем кварталах. В настоящее время энергетики ведут работы на объектах, находящихся в труднодоступной местности, куда можно добраться по зимникам или на вездеходной технике.



В планах 2017 года капитальный ремонт свыше двух тысяч километров линий электропередачи напряжением 35-110 кВ и 500 километров линий напряжением 0,38-20 кВ. До начала осенне-зимнего периода на определенных комиссией участках ВЛ заменят опоры и фундаменты, провод, грозотрос. Для повышения грозоупорности линий электропередачи их продолжат оснащать ограничителями перенапряжений, а для обеспечения устойчивости к ветровым нагрузкам – гасителями пляски и вибрации. Кроме того, планируется расчистить и расширить до нормативных параметров почти семь тысяч гектаров просек: к санитарной вырубке предназначено более 3800 ветхих и представляющих угрозу для ЛЭП деревьев.



На подстанциях запланирован ремонт, в том числе капитальный, 164 трансформаторов, 206 выключателей, замена 121 ввода. Также будут отремонтированы 86 трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ. Ряд подстанционных объектов будет дооснащен средствами охраны и визуального наблюдения. В соответствии с требованиями к уровню безопасности на территории некоторых подстанций будут отремонтированы или построены новые ограждения, установлены противоподкопные сетки.



Примерно треть мероприятий будет реализована собственными силами, без привлечения подрядных организаций.

«Ремонтная программа компании безусловно должна выполняться на 100%, – комментирует первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Тюменьэнерго» Андрей Брагин. – Это позволяет поддерживать высокий уровень надежности электроснабжения и сохранять тенденцию к снижению количества аварий в сетях, недоотпуска электроэнергии и сокращению длительности обесточивания потребителей».



Стоит отметить, что в 2016 году основной причиной отключений в зоне ответственности «Тюменьэнерго» стали природно-климатические воздействия. Наибольший «вклад» в аварийность внесли грозовые отключения (75%) и ветровые нагрузки, в том числе превышающие проектные параметры (7%). Несмотря на то, что количество отключений осталось примерно на уровне 2015 года, объем недоотпуска электроэнергии снизился втрое, а размер экономического ущерба компании в результате технологических нарушений – в десять раз по отношению к показателям 2015 года.



Отметим, что график ремонтной программы 2017 года составлен и согласован таким образом, чтобы не ограничивать потребителей в пользовании электроэнергией из-за вывода оборудования в ремонт.