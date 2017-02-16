Ростех создает объединенную компанию

CABEX
17 февраля 2017, 17:47
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕХ, ОПК
Ростех консолидирует управление Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) и холдинга «Росэлектроника». Объединенную компанию возглавит Григорий Элькин, генеральный конструктор по АСУ и связи ВС РФ.
Правление Госкорпорации Ростех утвердило передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОПК холдинговой компании «Росэлектроника». Данное решение стало следующим шагом в реализации стратегии радиоэлектронного кластера Госкорпорации. Создание объединенной компании способствует снижению рисков и повышению вероятности достижения стратегических целей кластера по выручке.
Объединенная компания станет самым крупным игроком в таких высокотехнологичных сегментах, как АСУ, связь, радиоэлектронная разведка, а также крупным игроком на гражданском рынке в части интеллектуализации производственной, транспортно-логистической, информационно-технологической инфраструктуры.
На базе объединенной компании будут сформированы центры компетенций радиоэлектронного кластера Ростеха в области финансов и инвестиций, а также продуктовые дивизионы. Основная доля выручки кластера будет приходиться на объединенную компанию.
Одной из ключевых целей объединенной компании в рамках стратегии электронного кластера станет создание новых продуктов, включая комплексные проекты и «рынки будущего». Будет произведена системная интеграция производителей сенсорики, средств связи и передачи данных и центров управления. Создание компании позволит также снизить внутреннюю конкуренцию среди компаний кластера.
«Ростех создает компанию, объединяющую в себе компетенции по производству компонентной базы и готовой продукции. Объединение «Росэл» и ОПК является важным шагом реализации стратегии радиоэлектронного кластера с целью формирования продуктовых дивизионов. На следующем этапе планируется привлечение инвесторов. В настоящий момент мы рассматриваем различные варианты стратегических инвесторов», – отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Куликов.
Временно исполняющим обязанности генерального директора «Росэлектроники» назначен Григорий Элькин, его кандидатура должна быть утверждена в установленном порядке.
Впоследствии в рамках объединенной компании будут сформированы органы управления, состоящие в том числе из текущей команды менеджеров.
Перед новым руководителем стоит задача провести объединение активов и обеспечить исполнение планов как по выполнению гособоронзаказа, так и целей стратегии. Правлением была одобрена кандидатура Григория Элькина. Позже кандидата должен утвердить наблюдательный совет Ростеха. В настоящее время в Корпорации уже инициировано формирование необходимых корпоративных решений по оформлению кадровых изменений.