Рубль перестал поддерживать промышленность

К февралю 2017 года положительное влияние эффекта девальвации на ценовую конкурентоспособность себя исчерпало. К такому выводу пришли аналитики ЦМАКПа, оценив динамику реального эффективного курса рубля и обнаружив, что он фактически достиг уровня середины 2013 года (см. график). "Традиционно все смотрят на доллар, он укреплялся относительно всех валют — и тут запас остался. Но если взять курс евро и инфляцию в российской промышленности, что определяет динамику издержек, то издержки в евро вернулись к ситуации 2013 года",— отмечает Владимир Сальников из ЦМАКПа.



Хотя запас ценовой конкурентоспособности в долларах остался на уровне порядка 30%, объемы торговли РФ в валюте США невелики, а поставки в основном идут в страны, валюты которых ослабли по отношению к доллару, говорит эксперт. В результате торгуемые российские товары будут уступать рынки другим развивающимся странам (в том числе, СНГ) и странам ЕС, что, в свою очередь, затормозит оживление в промышленности. "В рамках базовых экономических знаний такая ситуация плоха, особенно для тех, кто конкурирует с импортом и открывает новые экспортные рынки",— соглашается Дмитрий Полевой из ING, добавляя, впрочем, что, согласно исследованию PMI, экспортные заказы в РФ сокращаются последние полтора-два года. Больше же всего, по его мнению, укрепление рубля может угрожать потерей российскими товарами конкурентоспособности с импортом, особенно в части промежуточных и инвестиционных товаров.



Предварительные результаты опроса о влиянии изменения курса рубля на деятельность предприятий, проведенного Минпромторгом (на 16 февраля 2017 года опрошено 250 компаний обрабатывающих отраслей без пищевых производств и нефтепереработки), свидетельствуют: оптимальным в 2017 году 30% респондентов считают курс 60-64 руб./$; 17% — 65-69 руб./$; 15% — 70-74 руб./$; 6% — 75-80 руб./$ и только 20% — 50-59 руб./$. При этом 30% предприятий отмечают, что ослабление рубля умеренно улучшает конкурентоспособность на внутреннем рынке, еще 29% констатируют сильное улучшение положения российских товаров, а 22% отрицают такое влияние. Тот же фактор позволит умеренно увеличить физический экспорт 29% респондентов, а доходы от него — 31%; сильного увеличения ждут 15% и 23% соответственно, а еще 30% и 22% компаний курсовой поддержки экспорта и доходов от него не видят.



Источник: Коммерсант.

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