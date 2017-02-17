Рынок промышленной робототехники составит $80 млрд через 5 лет

В ближайшие пять лет на фабрики по всему миру поступит около 1,4 млн промышленных роботов. США, Китай и другие страны инвестируют в робототехнику, чтобы не потерять свои конкурентные позиции в будущем. Издание Robotics Tomorrow собрало статистические данные, чтобы узнать, хватит ли человечеству роботов в будущем.



Темпы четвертой промышленной революции нарастают. Общая рыночная стоимость роботизированных систем оценивается в $32 миллиарда, и продолжает расти. Около 70% промышленных роботов сегодня трудятся в сфере автомобилестроения, электроники, машиностроения и металлообработки. Хотя в пищевой промышленности и сфере производства потребительских товаров спрос также растет — в 2016 году он вырос на 32%.



К 2019 году по всему миру будет насчитываться 2,6 млн роботов, предназначенных для работы на производстве, а к 2022 году рынок будет оцениваться в $79,5 млрд.



Китай уже ощутил нехватку роботов среди своей рабочей силы и занялся активным развитием робототехники. На текущий момент страна считается самым быстрорастущим рынком роботов в мире: КНР ежегодно увеличивает количество робототехники на своих предприятиях на 20%. К 2020 году на континентальной территории Китая будет внедрено еще 650 000 единиц роботизированных механизмов, сообщает отчет Международной федерации робототехники (IFR), передает Хайтек.



Европа и Америка также стараются не отставать. В 65% стран ЕС количество промышленных роботов на 10 000 рабочих превосходит средний показатель. Количество новых роботов-рабочих в США, Канаде и Мексике возросло на 17%, при этом спрос в каждой из стран растет по экспоненте. Всего в Северной Америке было продано 34606 единиц робототехники, общей стоимостью $1,9 млрд.



Все эти факторы доказывают — робототехнику внедряют и будут внедрять. На этот тренд уже откликнулись инвесторы: в 2016 году объем инвестиций вырос почти на 50%, а на покупку 50 компаний было потрачено около $19 млрд. Если подобные темпы сохранятся, то робототехники хватит всем.

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