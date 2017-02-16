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Пресс-релизы

"Силовые машины" поставят запасные части для аргентино-уругвайской ГЭС "Сальто Гранде"

Силовые машины поставят запасные части для аргентино-уругвайской ГЭС Сальто Гранде

17 февраля 2017, 14:52
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ

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 «Силовые машины» и межгосударственная организация Аргентины и Уругвая – «Смешанная техническая комиссия» (Comision Tecnica Mixta, CTM) заключили контракт на ремонт 20 полюсов роторов гидрогенераторов ГЭС «Сальто Гранде».

В соответствии с контрактными обязательствами «Силовые машины» доставят полюса на свою производственную площадку в Санкт-Петербурге для замены изоляции и обеспечат поставку отремонтированных полюсов на ГЭС «Сальто Гранде».

Срок поставки первой партии, состоящий из 10 полюсов, запланирован на третий квартал текущего года, второй партии — в течение 2018 года.

Поставка полюсов осуществляется в рамках восполнения запаса запчастей генераторного оборудования ГЭС «Сальто Гранде» для проведения капитальных ремонтов гидроагрегатов.

Заключенный контракт является продолжением сотрудничества «Силовых машин» с одной из крупнейших ГЭС Латинской Америки: в 2012 году «Силовые машины» выполнили работы по диагностике гидроагрегата № 9 ГЭС «Сальто Гранде».

– Все гидроагрегаты ГЭС «Сальто Гранде» оснащены генераторами нашей компании, – комментирует заместитель генерального директора – директор по сбыту «Силовых машин» Юрий Суняев. – За время более чем 30-летней работы оборудование подтвердило свою надежность и продемонстрировало высокие эксплуатационные характеристики.

Компания: ПАО "Силовые машины"
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