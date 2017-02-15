Сотрудники "Чувашэнерго" обнаружили "энерговора"

CABEX
17 февраля 2017, 16:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
В деревне Чемурша Чебоксарского района пойман с поличным 50-летний мужчина, пытавшийся самовольно подключиться к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Чувашэнерго». На окраине с.Чемурша размещается самовольно построенный на землях сельхозназначения цыганский поселок.
Житель соседней деревни, работающий электриком в одном из частных предприятий, пытался подключить построенную обитателями поселка линию электропередачи к КТП -10/0,4 кВ, принадлежащей филиалу «Чувашэнерго» и тем самым обеспечить незаконную подачу электрической энергии в цыганский поселок. За этим занятием его застали работники управления безопасности «Чувашэнерго» совместно с сотрудниками полиции. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение и использование электрической энергии).
Материалы переданы в суд, правонарушителю грозит административный штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей.
Энергетики «Чувашэнерго» напоминают жителям Чувашской Республики о недопустимости безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Помните, что несанкционированное потребление электроэнергии способно вызвать технологические нарушения в работе электрооборудования, несет прямую угрозу жизни и здоровью потребителей, является не просто банальным воровством, а переходит в разряд правонарушений, подрывающих энергетическую безопасность региона. Убедительно просим сообщать любую информацию о готовящихся или произошедших преступлениях на объектах энергетики, а также о фактах незаконного потребления электроэнергии по телефонам доверия филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» (8352) 39-92-62, 39-93-30, 39-93-03 или в дежурную часть полиции по тел. 02, 020, 112.
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