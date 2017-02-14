Специалисты филиала "Тулэнерго" выявили 634 факта безучетного и бездоговорного энергопотребления

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
17 февраля 2017, 15:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
По итогам 2016 года филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» выявил 3,71 млн. кВт.ч безучетного и 0,51 млн. кВт.ч бездоговорного потребления электрической энергии у потребителей в зоне ответственности Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетей.
Эта деятельность проводилась в рамках программы по снижению потерь электроэнергии при ее передаче по электросетям. Наиболее эффективным методом работы стало проведение совместных рейдов с привлечением, помимо персонала службы безопасности филиала, представителей правоохранительных органов, администраций муниципальных образований Тульской области.
За отчетный период были выявлены и устранены нарушения в системе учета у 86 юридических лиц и 548 бытовых абонентов. Экономический эффект от организационных мероприятий составил более 16 млн. рублей. В настоящее время работа в этом направлении продолжается.
В связи с этим филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» предупреждает о том, что несанкционированное потребление электроэнергии может вызвать технологические нарушения в работе электрооборудования, несет прямую угрозу жизни и здоровью потребителей, переходит в разряд правонарушений, подрывающих энергетическую безопасность региона.