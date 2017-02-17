Туву хотят сделать транзитным регионом для экспорта электроэнергии в Азию

CABEX
17 февраля 2017, 13:57
Рубрика: Россия
Метки: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
"Россети" рассматривают возможность экспорта электроэнергии в Азию транзитом через Туву, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Тува может стать транзитным регионом для экспорта электроэнергии в страны Азии", — сказано в сообщении. О планах создания еще одного экспортного окна для поставок энергоресурсов из РФ сообщил на встрече с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом гендиректор "Россетей" Олег Бударгин, посетивший республику с рабочим визитом,
"В ходе визита он принял участие в подписании соглашения региональной сетевой компанией ОАО "Тываэнерго" с правительством Тувы, по которому энергетики в ближайшие 2 года намерены инвестировать в развитие местного электросетевого комплекса около 700 миллионов рублей", — передает РИА Новости.
"Россети" и власти Тувы договорились подготовить и направить согласованные предложения о стратегических вопросах развития региональной энергосистемы Тувы правительству РФ. Бударгин поручил подготовить обоснование для возможности строительства инфраструктуры для экспорта электроэнергии с Саяно-Шушенской ГЭС транзитом через Туву и перевода местных потребителей на электроотопление с учетом снижения стоимости электроэнергии за счет экспортных продаж, отмечается в сообщении.
Кроме того, он поручил рассмотреть необходимость введения для крупных инвесторов региона индивидуальных долгосрочных тарифов, позволяющих обеспечить им доступ к энергетической инфраструктуре.
По информации правительства региона, с 2012 года потребление электроэнергии в Туве выросло на 16%, по сравнению с прошлым годом — на 3%. После Тувы делегация "Россетей" планирует отправиться в Монголию, где будет решаться вопрос об участии компании в консорциуме с французской EDF в проекте модернизации и реконструкции электроэнергетики Монголии.