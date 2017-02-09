В ульяновском филиале ПАО "МРСК Волги" готовы к эксплуатации мобильные комплексы обратной трансформации 0,4/0,6-10 кВ

CABEX
17 февраля 2017, 13:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Ульяновские распределительные сети» изготовлены и готовы к эксплуатации четыре мобильных комплекса обратной трансформации 0,4/0,6-10 кВ. Реализация проекта осуществлялась в рамках смотра-конкурса на лучшее техническое решение по разработке и изготовлению мобильного комплекса резервного электроснабжения среди производственных отделений и филиалов «МРСК Волги». Изначально специалисты филиала разработали проект мобильного комплекса, а затем на основе разработанных проектов приступили к их непосредственной реализации с применением уже имеющегося на складах оборудования и материально-технических ресурсов.
Принципиальным решением всего проекта стали мобильность, проходимость, удобство транспортировки, эргономичность. По условиям конкурса мобильный комплекс обязательно должен быть закрытого типа, выполняться на передвижной платформе, минимальная мощность дизель-генератора должна составлять 100 кВт. Обязательным условием при разработке проекта являлась возможность замены трансформатора 10/0,4 кВ на трансформатор 6/0,4 кВ и контроля напряжения и изоляции сети 6-10 кВ.
Специалисты филиала успешно справились со всеми предъявленными условиями. Мобильные комплексы филиала отвечают всем требованиям нормативно-технической документации в части охраны труда и технической эксплуатации. По результатам оценки комиссии филиала по подведению итогов смотра-конкурса лучшим был признан мобильный комплекс Ульяновского производственного отделения.
На следующем этапе конкурса в исполнительном аппарате ПАО «МРСК Волги» будет выбран лучший мобильный комплекс среди всех филиалов. Кроме того, лучшие технические решения будут внедрены в эксплуатацию. Для подведения итогов специалисты подготовили всю необходимую документацию, чертежи, принципиальные схемы и решения, инструкцию по эксплуатации мобильного комплекса, фотоматериалы. Разработка и внедрение мобильных комплексов в промышленную эксплуатацию позволит сократить до минимума время перерыва в электроснабжении социально-значимых объектов даже в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах области.