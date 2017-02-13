Подстанция 110/10 кВ "Моглино" введена в эксплуатацию

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
17 февраля 2017, 14:25
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗЭТО
Управляющая компания ОЭЗ «Моглино» получила разрешение на ввод в эксплуатацию «Подстанции 110/10 кВ «Моглино». Подстанция стала первым инфраструктурным объектом, на который 10 февраля 2017 года было оформлено право собственности.
Основной вклад в строительство «энергетического центра» внес великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО», который произвел и поставил большую часть оборудования и комплектующих для подстанции: металлоконструкции КМ ОРУ-110 блоками, включая порталы; жесткая ошиновка на 110 кВ; выключатели элегазовые колонкового типа ВГТ-110 кВ; трансформаторы напряжения элегазовые ЗНОГ-110 кВ; трансформаторы тока элегазовые ТОГФ-110 кВ; ограничители перенапряжений нелинейные ОПН-110 кВ; разъединители РГНП-110 кВ и пр.
Справка: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» расположена на территории Псковского района Псковской области в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации. Всего на ОЭЗ «Моглино» предполагается строительство 40 объектов.