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Новости компаний

Подстанция 110/10 кВ "Моглино" введена в эксплуатацию

Подстанция 110/10 кВ Моглино введена в эксплуатацию

17 февраля 2017, 14:25
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗЭТО

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Управляющая компания ОЭЗ «Моглино» получила разрешение на ввод в эксплуатацию «Подстанции 110/10 кВ «Моглино». Подстанция стала первым инфраструктурным объектом, на который 10 февраля 2017 года было оформлено право собственности.

Основной вклад в строительство «энергетического центра» внес великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО», который произвел и поставил большую часть оборудования и комплектующих для подстанции: металлоконструкции КМ ОРУ-110 блоками, включая порталы; жесткая ошиновка на 110 кВ; выключатели элегазовые колонкового типа ВГТ-110 кВ; трансформаторы напряжения элегазовые ЗНОГ-110 кВ; трансформаторы тока элегазовые ТОГФ-110 кВ; ограничители перенапряжений нелинейные ОПН-110 кВ; разъединители РГНП-110 кВ и пр.

Справка: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» расположена на территории Псковского района Псковской области в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации. Всего на ОЭЗ «Моглино» предполагается строительство 40 объектов.

Компания: ЗАО "ЗЭТО"
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