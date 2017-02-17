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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2016 году МОЭСК приняла на баланс около 500 энергообъектов на западе Подмосковья

В 2016 году МОЭСК приняла на баланс около 500 энергообъектов на западе Подмосковья

17 февраля 2017, 14:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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 В 2016 году ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») с целью повышения управляемости и качества обслуживания потребителей на территории Одинцовского, Истринского, Наро-Фоминского, Рузского, Можайского, Волоколамского, Лотошинского и Шаховского районов  приняла от сторонних организаций для последующего обслуживания  490 энергообъектов, около 233 км воздушных линий электропередачи суммарной мощностью 26 МВА общей балансовой стоимостью более 330 млн рублей. В МОЭСК данный показатель передачи бесхозных электроустановок по западу Подмосковья является одним из самых больших по объему.

Наибольшие показатели переданного для последующего обслуживания электроустановок зафиксированы в Рузском районе (168 объектов, 102 км ЛЭП, 3,8 МВА), в Одинцовском районе (103 объекта, 39,4 км ЛЭП, 7,2 МВА), в Истринском районе (89 объектов, 33,5 км ЛЭП, 4,3 МВА), в Наро-Фоминском районе (67 объектов, 40 км ЛЭП, 8,3 МВА).

«Как показал обрушившийся в ноябре 2016 года на Подмосковье «ледяной дождь» наибольшее количество технологических отключений происходит в так называемых потребительских (абонентских) сетях (СНТ, ДНП и пр.). Именно эти сети чаще всего функционируют без должного ремонта и обслуживания. Проведение оперативных аварийно-восстановительных работ на таких линиях также затруднено, в том числе по причине отсутствия ответственных за электрохозяйство. Передача энергообъектов на обслуживание МОЭСК позволяет улучшить работу электросетевого хозяйства, поэтому при консолидации электросетей выигрывают, прежде всего, потребители, так как они гарантировано получают надежное электроснабжение», – отметил директор западного филиала Виктор Иванов.

Подробная информация о том, как можно передать свои электросети на баланс МОЭСК, размещена на сайте компании в разделе «Клиентам» http://www.moesk.ru/client/peredacha/. Получить ответы на интересующие вопросы можно по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70.

Компания: ПАО "МОЭСК"

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