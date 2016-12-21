Анонс журнала "Вести в электроэнергетике" № 1(87), 2017 г.

Первый номер журнала открывается сообщением о присвоении Усть-Среднеканской ГЭС имени легендарного российского энергетика, первого Министра топлива и энергетики РФ, одного из создателей и первого руководителя РАО «ЕЭС России», главного редактора нашего журнала (2002–2015) Анатолия Фёдоровича Дьякова.

В рубрике «Перспективы» публикуется статья «Направления развития электроэнергетики России. Интеграция ЕНЭС в глобальную электрическую сеть», в которой приводятся тенденции освоения природного потенциала Сибири и Дальнего Востока, создания территориально-производственных кластеров в этой зоне, развития транспортных систем, систем газо- и нефтеснабжения, основные направления развития электроэнергетики и Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) России. Показаны направления развития энергообъединений мира и их интеграции в глобальную суперсеть. Рассмотрена возможная схема интеграции ЕНЭС России в глобальную суперсеть.

В своём ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент России В.В. Путин подчеркнул: «главные причины торможения экономики страны кроются в наших внутренних проблемах», в том числе и в дефиците инвестиционных ресурсов. Это напрямую относится к электроэнергетической отрасли, куда приток инвестиций в последнее время существенно сократился. Проблемы инвестиций рассматривались в Комитете Совета Федерации РФ по экономической политике в рамках круглого стола «Законодательное обеспечение инвестиционной деятельности в сфере электро- и теплоэнергетики в РФ», репортаж о котором размещён в рубрике «В Совете Федерации».

Большой интерес представляют наши эксклюзивные публикации о совместных заседаниях НТС ЕЭС и Научного совета РАН, публикуемые в рубрике «В НТС ЕЭС». В этом номере освещаются два заседания – «О разработке принципов формирования, разделения и описания требований надёжности и безопасности в электроэнергетике» и «Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта «Замена гидроагрегатов МГУ».

В рубрике «Сетевой вектор» рассказывается об успехах «Московской объединённой электросетевой компании» (МОЭСК), приоритетные направления работы которой – упрощение процедуры технологического присоединения к сетям, своевременное выполнение ремонтной и инвестиционной программ, сокращение потерь при передаче электрической энергии, социальная ответственность бизнеса. Другая электросетевая компания – ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в рамках НИОКР создало инновационные разработки и в 2016 году получило от Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ (ФСИС) пять правоустанавливающих документов на эти инновации.

Репортаж с рабочего совещания, которое состоялось в рамках выставки «Электрические сети России-2016» – «Развитие кабельной промышленности России в среднесрочной перспективе», публикуется в рубрике «Выставки, форумы, конкурсы». На совещании рассматривались вопросы развития отечественной кабельной отрасли и закрепления позиции российских производителей на международных рынках.

Также в этой рубрике публикуется материал о церемонии награждения лауреатов Шестой премии в области инноваций – «Время инноваций-2016».