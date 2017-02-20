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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Архэнерго" продолжает реализацию "дорожной карты" по переводу предприятий на прямые договоры

Архэнерго продолжает реализацию дорожной карты по переводу предприятий на прямые договоры

20 февраля 2017, 14:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АРХЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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 Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») продолжает кампанию по заключению с потребителями (юридическими лицами) прямых договоров на услуги по передаче электроэнергии. В 2016 году более 600 организаций здравоохранения, торговли, промышленности и др. перешли на прямые расчеты с «Архэнерго».
 
- Работа по переводу крупных потребителей на прямые договоры с сетевой организацией, которую мы начали в прошлом году, признана эффективной, - подчеркивает заместитель директора по развитию и реализации услуг «Архэнерго» Павел Поздеев. – Это более надежный механизм компенсации наших затрат на обслуживание и ремонт электросетевой инфраструктуры в обход сбытовой компании. В прошлом году нам удалось получить, минуя  ПАО «Архэнергосбыт», более полумиллиарда рублей, что позволило обеспечить финансирование текущей деятельности филиала.
 
Напомним, в настоящее время задолженность ПАО «Архэнергосбыт» перед «Архэнерго» за услуги по передаче электроэнергии составляет 3,7 млрд рублей.
 
Деятельность «Архэнерго» по ремонту и техническому обслуживанию объектов региональной энергосистемы (распределительных сетей, подстанций, трансформаторных пунктов) в настоящее время ведется на кредитные средства. Для энергетиков переход на прямые расчеты в обход недобросовестного агента в лице сбытовой компании - пока единственный выход из сложившейся ситуации, которая на рынке электроэнергетики региона остается крайне напряженной.
 
«Прийти на помощь сетевым компаниям региона и обеспечить своими платежами текущую деятельность и дальнейшее развитей региональной электросетевой инфраструктуры смогли многие, как крупные коммерческие компании региона, так и небольшие предприятия. Мы стараемся создавать для потребителей максимально комфортные условия и продолжаем совершенствовать эту работу. Компания внедряет клиентоориентированный подход. Информационная открытость и качественное обслуживание потребителей остаются нашими приоритетами», — добавил Павел Поздеев.
 
Заявки на переоформление договорных отношений принимаются по адресу: г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, 175, корп.1, каб. № 23. Тел.: (8182) 676−406, 676−489. E-mail: okremleva@arhen.ru. С телефонами и адресами служб по работе с потребителями в производственных отделениях сетевой компании в Архангельской области можно ознакомиться здесь. Специалисты «Архэнерго» в полном объеме окажут любую помощь при оформлении документов, в том числе касающихся взаимодействия с ПАО «Архэнергосбыт».
 
Прямые договоры позволяют сетевой компании своевременно получать финансирование для реализации текущей деятельности по обслуживанию электросетей и выполнять основную задачу - обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей Архангельской области.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"

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