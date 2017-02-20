Более 170 МВт мощности присоединил к сетям в 2016 году "Карачаево-Черкесскэнерго"

За прошедший год филиал МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») выполнил технологическое присоединение к своим сетям энергопринимающих устройств 1 210 новых объектов общей мощностью 170,2 МВт. Таким образом, суммарный объем присоединенной мощности в 2016 году превысил показатели предыдущего года почти в 10 раз.



Всего в электросетевую организацию поступило 1 288 заявок на присоединение 75,8 МВт мощности, из которых по 1 107 заявкам были заключены договоры техприсоединения.



Из общего числа выполненных заявок в льготной категории до 15 кВт, куда входят физические лица и предприятия малого бизнеса, к электросетям присоединены 1 126 объектов суммарной мощностью почти 6,5 МВт.



В числе наиболее крупных объектов технологическое присоединение к сетям которых выполнили энергетики филиала, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. Это единственная в России гидроаккумулирующая электростанция мощностью 160 МВт, созданная на базе действующей ГЭС. Для технологического присоединения этой уникальной электростанции специалисты филиала выполнили работы по модернизации и реконструкции ряда подстанций 35-110 кВ и линий электропередачи.



В прошлом году к электросетям филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» было также присоединено новое месторождение Урупского горно-обогатительного комбината. Объем присоединенной мощности здесь составил 1,8 МВт, а для его подключения к сетям специалисты филиала провели реконструкцию ВЛ 10 кВ.



Энергетики выполнили подключение к электросетям более десяти социальных объектов, в том числе детских дошкольных учреждений и школ в населенных пунктах Каменномост, Кара-Паго, Учкекен, Новый Карачай, Джага, Зеленчукская, физкультурно-оздоровительных комплексов в а. Малый Зеленчук, ст. Преградная, п. Новый Карачай. К сетям филиала подключены также десятки объектов малого и среднего бизнеса – гостиницы, магазины, торговые центры, новый асфальтовый завод в станице Зеленчукской, полигон твердых бытовых отходов в Усть-Джегутинском районе.



Филиал МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» проводит работу по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры республики, упрощению услуг по технологическому присоединению объектов на территории присутствия компании. Благодаря этой работе сроки подключения к сетям сократились от 110 дней в 2015 году до 99 дней в 2016 году.



Для ускоренного подключения к электросетям осуществляется прием заявок на технологическое присоединение через Личный кабинет заявителя на веб-сайте МРСК Северного Кавказа по адресу: http://lk.mrsk-sk.ru/. Чтобы подать заявку потребителю необходимо заполнить соответствующую форму на технологическое присоединение для физического или юридического лица, загрузить скан-копии необходимых документов, прилагаемых к заявке и нажать кнопку «Отправить заявку на ТП». Посредством «Личного кабинета» можно также отследить движение заявки и статус ее выполнения. Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощности до 150 кВт как для физических, так и для юридических лиц.



На сайте МРСК Северного Кавказа размещена и видеоинструкция, в которой раскрывается процедура оформления технологического присоединения льготных категорий заявителей мощностью энергоустановок до 150 кВт, даются ответы на многие вопросы, которые чаще всего возникают у заявителей, а также действует интерактивный калькулятор технологического присоединения.