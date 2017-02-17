Дагестанские энергетики установили более трехсот общедомовых приборов учета

В 2017 году энергетики управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания» активно взялись за установку общедомовых приборов учета электроэнергии (ОДПУ). Так, с начала года в многоквартирных домах республики уже установлено 308 ОДПУ из оставшихся 2 171. Львиная доля приходится на Махачкалинские городские электрические сети, где в новом году в 190 многоэтажках установлены общедомовые приборы учета электроэнергии, еще свыше полутора тысяч ожидают своей очереди.



Хорошую работу в этом направлении проводят и Избербашские городские электрические сети (ГорЭС), где с начала года энергетики установили 106 ОДПУ. Реализация плана на стадии завершения. 44 общедомовых прибора учета электроэнергии установлены уже в 2017 году и в многоквартирных домах (МКД) Дербента.



Однако, по словам энергетиков, работа могла бы идти быстрее (даже если учитывать и тот факт, что это очень трудоемкий процесс), если бы не сложности, которые возникают в процессе установки ОДПУ.



«Зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, когда многоэтажки строятся таким образом, что подобрать место для установки подвесного электрического шкафа, где и располагается общедомовой прибор учета электроэнергии, крайне сложно, - рассказывает инженер 1-й категории Махачкалинских городских электрических сетей Мартес Гусейнов. – Непросто и с домами, где электрический шкаф уже установлен. К нему, порой, сложно получить доступ, препятствия чинят и некоторые управляющие компании».



Оставляет желать лучшего и состояние электрических шкафов. За ними должны следить управляющие компании. Нередки случаи, когда жильцы дома самовольно вскрывают их и вносят изменения в схему энергоснабжения дома. Что может не только вызвать перебои с подачей электроэнергии в квартиры многоэтажки, но и представляет угрозу для самого человека, который вмешивается в работу распределительного узла без соблюдения техники безопасности.



В том числе и по этой причине энергетики тратят немало времени на то, чтобы подготовить его к установке общедомового прибора учета электроэнергии. В связи с этим, если при нормальных условиях работы энергетики в день устанавливают 7-8 ОДПУ, то при внештатных ситуациях эта цифра снижается до 2-3.

Несмотря на сложности, с которыми сталкиваются энергетики, специалисты большинства городских электрических сетей уже полностью выполнили план по установке общедомовых приборов учета электроэнергии. Среди них – Буйнакские ГорЭС, Хасавюртовские ГорЭС, Кизлярские ГорЭС, Южно-Сухокумские РЭС, Казбековский МУ.



Отметим, установка общедомовых приборов учета проходит в рамках исполнения Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Его цель - создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности. Это позволит обеспечить контроль потребления энергоресурсов ресурсоснабжающими организациями, УК и ТСЖ, а также самими собственниками жилых помещений. По намеченному плану в рамках исполнения ФЗ всего в Дагестане необходимо было установить 2 953 общедомовых прибора учета. Уже установлено около тысячи.