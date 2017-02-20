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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Дагестанские энергетики в январе 2017 года выявили 405 случаев воровства электроэнергии

В январе этого года специалисты управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания» составили 405 актов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на сумму более 8 млн 94,4 тыс. руб.

Для выявления фактов незаконного потребления электроэнергии специалисты «Дагестанской сетевой компании» проводят подомовые обходы, а также рейды с участием сотрудников правоохранительных органов.

В ходе плановых проверок и рейдов энергетики составили 354 акта на безучетное потребление 3 млн 171 тыс. кВт.ч электроэнергии. Из них 53 акта на сумму 2 млн 732,8 тыс. руб. составлены на юридических лиц, а 301 акт на сумму 4 млн 205,55 тыс. руб. – на физических лиц. Сумма нанесенного Обществу ущерба составила 6 млн 938,3 тысяч рублей.

По выявленным случаям бездоговорного потребления составлен 51 акт на сумму 1 млн 156,1 тыс. руб.

Наиболее результативную работу по выявлению неучтенного потребления показали в Левашинских РЭС, где по итогам января было оформлено 13 актов бездоговорного потребления на сумму более 188 тыс. рублей и 29 акта безучетного потребления на 879 тыс. рублей.

Напомним, что с 2016 года увеличился размер штрафа для граждан, самовольно подключившихся к электросетям: для физических лиц он вырос до 10-15 тыс. рублей, должностных лиц до 30-80 тыс. рублей, юридических лиц до 100-200 тыс. рублей.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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