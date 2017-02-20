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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Глава "Россетей" обсудил с министром энергетики Монголии стратегические вопросы развития энергосистем двух стран

Глава Россетей обсудил с министром энергетики Монголии стратегические вопросы развития энергосистем двух стран

20 февраля 2017, 17:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

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 Генеральный директор компании "Россети" Олег Бударгин и министр энергетики Монголии Пурэвжавын Ганхуу в Улан-Баторе обсудили вопросы развития электрических связей между Россией и Монголией, включая создание технических условий для реализации экспортно-импортного потенциала энергосистем двух стран.

По инициативе монгольской стороны, в ходе встречи была затронута тема совместной разработки стратегии интеграции систем северо-восточной Азии.

В перспективе это даст возможность создать энергетическое кольцо. С учетом существующих связей с Монголией, проект позволит обеспечить перетоки и выдачу мощности в страны северо-восточной Азии - как из Сибирской энергосистемы, так и вырабатываемой электроэнергии ВИЭ Монголии.

Представители Монголии подтвердили заинтересованность в создании экспортного коридора для транзита электроэнергии из России в Монголию и страны Азии.

В контексте данного вопроса также обсуждалась возможность участия специалистов "Россетей" в проекте модернизации и реконструкции электросетевой инфраструктуры Монголии.

Стороны выразили готовность продолжать обсуждение поднятых в ходе визита вопросов с целью развития долгосрочного сотрудничества.

Компания: ПАО "Россети"
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