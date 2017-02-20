Глава "Россетей" обсудил с министром энергетики Монголии стратегические вопросы развития энергосистем двух стран

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
20 февраля 2017, 17:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
Генеральный директор компании "Россети" Олег Бударгин и министр энергетики Монголии Пурэвжавын Ганхуу в Улан-Баторе обсудили вопросы развития электрических связей между Россией и Монголией, включая создание технических условий для реализации экспортно-импортного потенциала энергосистем двух стран.
По инициативе монгольской стороны, в ходе встречи была затронута тема совместной разработки стратегии интеграции систем северо-восточной Азии.
В перспективе это даст возможность создать энергетическое кольцо. С учетом существующих связей с Монголией, проект позволит обеспечить перетоки и выдачу мощности в страны северо-восточной Азии - как из Сибирской энергосистемы, так и вырабатываемой электроэнергии ВИЭ Монголии.
Представители Монголии подтвердили заинтересованность в создании экспортного коридора для транзита электроэнергии из России в Монголию и страны Азии.
В контексте данного вопроса также обсуждалась возможность участия специалистов "Россетей" в проекте модернизации и реконструкции электросетевой инфраструктуры Монголии.
Стороны выразили готовность продолжать обсуждение поднятых в ходе визита вопросов с целью развития долгосрочного сотрудничества.