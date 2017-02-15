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МЭК аттестация трансформаторных вводов АВВ Хотьково

МЭК аттестация трансформаторных вводов АВВ Хотьково

20 февраля 2017, 15:03
Рубрика: Новости компаний
Метки: АББ

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Компания ABB является мировым лидером по производству широкого спектра трансформаторных компонентов: начиная от электроизоляционного картона до высоковольтных вводов и РПН. В свою очередь, высоковольтные вводы являются наиболее важными компонентами, поскольку являются причиной отказа трансформатора в каждом четвертом случае.

Именно поэтому компания ABB разрабатывает и выпускает высоковольтные вводы, чтобы снизить выход трансформаторов из строя по причине вводов до нулевого уровня. Завод АВВ в России обеспечивает высокое качество и надежность трансформаторов АВВ, а также поставляет продукцию Заказчикам – трансформаторным заводам России, сетевым, генерирующим и промышленным предприятиям страны.

Всего в мире на сегодняшний день насчитывается 7 заводов АВВ по производству высоковольтных вводов. Среди них – завод в г. Хотьково Московской области. История этого завода началась в 1995 г., когда было образовано юридическое лицо ЗАО «АББ Электроизолит Бушинг». В то время завод стал выпускать вводы на 110 кВ с бумажно-масляной изоляцией. В 2000 г. на заводе организована сборка вводов с RIP-изоляцией на 35, 110 и 220 кВ. Данная технология в свое время была разработана и доведена до совершенства на заводе АВВ в Швейцарии, а позднее передана для внедрения на заводе АВВ в России. В 2013 г. завод АВВ в России после реконструкции запустил полный технологический цикл производства вводов по RIP-технологии.

Стабильные и воспроизводимые технологические процессы, а также высокое качество выпускаемой продукции завода в г. Хотьково завоевало признание заказчиков в России, Казахстане, Украине, Беларуси. А сегодня высоковольтные вводы, сделанные в России, завоевывают новых заказчиков в Европе!

В рамках выхода на европейский рынок компания ABB успешно завершила испытания трансформаторных вводов на 110-220 кВ производства АВВ в Хотьково на соответствие требованиям стандартов Международной электротехнической комиссии (далее - МЭК) в испытательном центре ФГУП «ВЭИ».

Положительные результаты испытаний вводов собственного производства на соответствие МЭК в ведущей Российской испытательной лаборатории очередной раз подтвердили высочайшие стандарты качества, принятые на заводе ABB в г. Хотьково. Они будут являться дополнительным аргументом для европейских заказчиков выбирать стабильность, качество и надежность оборудования ABB, сделанного в России!

Компания: Компания АББ

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