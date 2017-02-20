 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

МИД ФРГ прокомментировал ситуацию с проектом "Северный поток - 2"

МИД ФРГ прокомментировал ситуацию с проектом Северный поток - 2

20 февраля 2017, 10:12
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК II

Обсудить на форуме

62 просмотра

Евросоюз принял решение о либерализации газового рынка и этого решения необходимо придерживаться, Европа заинтересована в диверсификации поставок, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Европа приняла решение либерализировать газовый рынок и сформировала соответствующие законы. Я предлагаю их придерживаться. Нельзя, чтобы в политических интересах либерализации газового рынка был дан обратный ход", — заявил Габриэль, отвечая на вопрос о проекте "Северный поток-2" на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

По его словам, европейцам следует "заниматься своей работой" и обеспечить безопасность газовой инфраструктуры. "Но то, что сейчас обсуждается в свете определенной напряженности отношений с Россией, – это разговоры о повороте либерализации газового рынка вспять", — сказал министр.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!