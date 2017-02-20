МИД ФРГ прокомментировал ситуацию с проектом "Северный поток - 2"

CABEX
20 февраля 2017, 10:12
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК II
Евросоюз принял решение о либерализации газового рынка и этого решения необходимо придерживаться, Европа заинтересована в диверсификации поставок, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
"Европа приняла решение либерализировать газовый рынок и сформировала соответствующие законы. Я предлагаю их придерживаться. Нельзя, чтобы в политических интересах либерализации газового рынка был дан обратный ход", — заявил Габриэль, отвечая на вопрос о проекте "Северный поток-2" на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.
По его словам, европейцам следует "заниматься своей работой" и обеспечить безопасность газовой инфраструктуры. "Но то, что сейчас обсуждается в свете определенной напряженности отношений с Россией, – это разговоры о повороте либерализации газового рынка вспять", — сказал министр.