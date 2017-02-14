МРСК Северо-Запада взыщет с неплательщиков 726 млн рублей неустойки

CABEX
20 февраля 2017, 10:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») для укрепления платежной дисциплины применяет к неплательщикам положения федерального законодательства об ответственности потребителей энергетических ресурсов. В 2016 году сумма требований энергетиков по взысканию законной неустойки превысила 726 млн рублей. Суды уже удовлетворили иски МРСК Северо-Запада к недобросовестным потребителям на сумму 244 млн рублей в качестве штрафов и пени за просрочку платежей за услуги по передаче электроэнергии.
Напомним, федеральный закон №307-ФЗ вступил в силу 5 декабря 2015 года. Сумма пени за несвоевременную или неполную оплату электроэнергии и услуг по ее передаче по новому закону выросла в разы – с 1/360 до 1/130 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки, что соответствует 30% годовых.
Таким образом новшества в законодательстве сделали невыгодными для недобросовестных потребителей услуг по передаче электрической энергии и гарантирующих поставщиков схему косвенного кредитования за счет сетевой компании, когда расчеты с энергетиками производятся со значительными задержками.
По состоянию на 1 января 2017 года общая сумма дебиторской задолженности потребителей услуг перед МРСК Северо-Запада составила12,4 млрд рублей, при этом сумма просроченного долга превысила 8,4 млрд рублей.
Для снижения уровня дебиторской задолженности потребителей услуг МРСК Северо-Запада использует все предусмотренные законодательством способы взаимодействия с должниками. В том числе, ограничение подачи электроэнергии неплательщикам по заявкам сбытовых компаний, проведение взаимозачетов и заключение иных двусторонних соглашений, претензионно-исковую работу, а также взаимодействие с органами ФССП в вопросах исполнения судебных решений в части взыскания долгов.