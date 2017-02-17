МРСК Центра способствует развитию агропромышленного комплекса Белгородской области

В рамках реализации региональной программы социально-экономического развития Белгородской области в 2017 году планируется провести реконструкцию распределительных сетей 10-0,4 кВ общей протяженностью около 659 км с увеличением трансформаторной мощности на 87 МВА. В результате повысится надежность электроснабжения потребителей, а также появится возможность технологического присоединения (ТП) к сетям Белгородэнерго.



В текущем году на техприсоединение потребителей будет направлено порядка 1 млрд руб. Среди наиболее значимых инвестпроектов — комплексная реконструкция и перево на напряжение 110 кВ подстанции «Малиновка» в Ракитянском районе Белгородской области. От нее запитан агропромышленный холдинг «БЭЗРК Белгранкорм», потребляемая мощность которого в ближайшие год-два может значительно вырасти. Кроме этого планируется обеспечить энергией еще не меньше десятка крупных сельхозпроизводителей.



Ежегодно на электроснабжение вновь подключаемых предприятий АПК МРСК Центра только в Белгородской области направляет до 2 млрд рублей инвестиционный средств, обеспечивая их заявленной мощностью и необходимой сетевой инфраструктурой.



За последние годы МРСК Центра присоединило ряд крупных объектов. Среди них производственные площадки «ПромАгро» под Старым Осколом – крупнейшего производителя свинины Черноземного региона и поставщика мяса на рынок страны. Для новых и уже действующих предприятий «ПромАгро» было построено свыше 15 километров линий и введено шесть трансформаторных подстанций. В итоге сегодня предприятие совокупно отбирает порядка 6 МВт мощности. И в планах — дальнейшее развитие производства.



Подключенный к сетям свинокомплекс Короча агрохолдинга «Мираторг» является участником госпрограммы развития сельского хозяйства и выдает в масштабах страны до 12% мяса первичной переработки в год. Отбирает предприятие более 14 МВт мощности. В том же Корочанском районе в прошлом году обеспечено электроснабжение молочно-товарного комплекса группы компаний «Зеленая долина». Еще один будет подключен в этом году. Плановое потребление каждого – до 1,2 МВт. В этом же году запланирована реконструкция основного питающего центра — подстанции 110 кВ «Шеино».



Но одним из самых масштабных как для МРСК Центра, так и для региона, и страны в целом, стал ввод в эксплуатацию завода по производству аминокислот группы компаний «Приосколье» в Шебекинском районе Белгородской области. Это первое в России высокотехнологичное предприятие подобного профиля, закрывающее 60% потребности животноводов страны в импортном лизине. По договору технологического присоединения МРСК Центра построила крупную подстанцию 110 кВ «Нежеголь» и целый комплекс инфраструктуры. Объём инвестиций составил 744 млн рублей, и весной 2014 года объект уже был сдан в эксплуатацию.