Меры поддержки несырьевого экспорта обсудили представители власти, бизнеса, экспертного сообщества в рамках форума РЭЦ

Российский экспортный центр (РЭЦ) провел в Москве масштабный форум, посвященный вопросам сертификации продукции. Мероприятие собрало на своей площадке более 600 участников – представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества. Партнерами выступили Минэкономразвития, Минпромторг России, Росаккредитация и другие ведомства.



Как отметили участники мероприятия, тема поддержки несырьевого экспорта и, в частности, сертификации продукции, на сегодня является одной из самых актуальных для развития экономики России.



"Поддержка экспорта — это президентский приоритет. Мы должны добиться серьезных результатов к маю 2018 года", - подчеркнул в ходе выступления первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов.



В ходе выступления первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Глеб Никитин отметил, что очень важно сформировать центр компетенций в РЭЦ, который будет давать необходимые разъяснения экспортерам по процедурам сертификации на зарубежных рынках.



"Мы понимаем, что порой для того, чтобы адаптировать продукт для экспорта, необходимо вносить в него серьезные изменения, которые могут быть крайне затратными. Причем требования других стран не выше российских - они могут быть просто другими. Поэтому мы предусмотрели помощь экспортерам в части работы с органами по сертификации в виде субсидирования части затрат, проведению R&D для подготовки продуктов к сертификации на зарубежных рынках", - подчеркнул Глеб Никитин.



Глава группы РЭЦ Петр Фрадков, выступивший модератором пленарной сессии, отметил, что вопрос признания за рубежом результатов деятельности российских аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий является важнейшим в сфере поддержки российского несырьевого экспорта.



"В этом направлении ведется активная работа как со стороны органов исполнительной власти, так и со стороны Российского экспортного центра. Мы готовы предоставлять экспортерам всю необходимую поддержку в области сертификации продукции", - сказал Петр Фрадков.



В ходе дискуссии была подчеркнута важность развития на территории России GLP-лабораторий и применения современных методик испытаний, соответствующих международным стандартам.



"Правительством был принят план, в соответствии с которым лаборатории, аккредитованные в системе GLP в России, должны пройти оценку у зарубежных органов, чтобы результаты их исследований признавались в странах ОЭСР. Сейчас ведется оценка ряда российских лабораторий национальным органом по аккредитации Словакии, уже сделан ряд процедурных шагов. После завершения оценки в 2017 году наши GLP-исследования по отдельным направлениям будут признаваться в Европе", - рассказал заместитель министра экономического развития Савва Шипов.



По его словам, созданная в России система имеет хороший потенциал для развития, в том числе на пространстве Евразийского Союза, поскольку ни в одной из стран, входящих в его состав, на данный момент нет лабораторий такого уровня.



Одной из мер поддержки экспортеров становится субсидирование затрат экспортеров на сертификацию продукции. Согласно постановлению от 17 декабря 2016 г. № 1388 РЭЦ наделен функциями агента правительства по вопросу о предоставлении субсидий из федерального бюджета производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов.



Во второй части Форума прошел практический семинар с участием российских лабораторий. Участники семинара обсудили проблемы признания результатов проведенной в Российской Федерации оценки соответствия пищевой, парфюмерно-косметической, химической продукции, медицинской и фармацевтической продукции и их влияние на продвижение товаров за рубежом.



Для справки:



АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) - государственный институт поддержки экспорта, созданный при поддержке Правительства Российской Федерации. Центр представляет собой «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами.