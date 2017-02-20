Минэнерго России определило задачи регионов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017 г.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын провел в режиме видеоконференцсвязи совещание с представителями уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.



Основным вопросом повестки стало определение задач субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2017 году. Планируется, что по итогам года будут внедрен ряд управленческих механизмов, в частности:



- 70% достигнет доля отраслевых региональных государственных программ, включающих целевые показатели энергоэффективности;



- 50% субъектов Российской Федерации обеспечат утверждение региональных требований энергоэффективности к многоквартирным домам и зданиям бюджетной сферы;



- 50% субъектов Российской Федерации подготовят долгосрочные планы внедрения светодиодного освещения в уличном и дорожном освещении, а также в бюджетном секторе;



- первые 10 субъектов Российской Федерации подготовят региональные государственные доклады о состоянии энергосбережении и повышении энергетической эффективности.



На совещании также было отмечено, что важными элементами работы в 2017 г. станут внедрение региональных стандартов открытости органов государственной власти и всесторонняя подготовка к Российской Энергетической Неделе, которая пройдет 4-7 октября в



«В 2017 г. Минэнерго России завершает масштабную работу по реформе системы государственного управления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, начатую нами в 2012 г. – отметил по итогам заседания Антон Инюцын. – В этой работе есть как передовики, такие как Москва, ХМАО, Мурманская область, так и регионы, серьезно отстающие по ключевым показателям – Свердловская, Магаданская области, Республики Алтай и Дагестан. Детальный мониторинг результатов работы всех регионов регулярно включается нами в Государственный доклад о состоянии энергосбережения и о повышении энергетической эффективности, а также лег в основу опубликованного рейтинга энергоэффективности регионов».



Справочно:



Рейтинг энергоэффективности субъектов Российской Федерации – ежегодный рейтинг, впервые подготовленный Минэнерго России при поддержке Интерфакса, оценивающий реализацию ключевых направлений государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектами Российской Федерации. Рейтинг доступен на официальном сайте Минэнерго России в разделе «Деятельность/Открытое министерство/Рейтинги реализации государственной политики»



Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в России – ежегодный доклад в Правительство Российской Федерации, содержащий данные мониторинга исполнения государственной политики в области повышения энергетической эффективности в отраслях экономики и субъектах Российской Федерации. Открытая публикация и распространение государственного доклада осуществляется 15 октября года, следующего за отчетным. Подготовленные версии доклада доступны на официальном сайте Минэнерго России в разделе «Деятельность/Энергоэффективность/Государственный доклад»