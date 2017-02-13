На инвестиционную программу 2017 года "Пензаэнерго" направит 384 млн рублей

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
20 февраля 2017, 09:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Объем инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Пензаэнерго» в денежном выражении в 2017 году составит 384 млн рублей. Проект утвержден Министерством энергетики РФ 22.12.2016 г. Финансирование будет направлено на строительство новых объектов электросетевого хозяйства для обеспечения технологического присоединения потребителей, а также на техническое перевооружение и реконструкцию существующих воздушных линий и трансформаторных подстанций. Согласно утвержденному плану, в 2017 году энергетики планируют ввести 62 км линий электропередачи и 1,6 МВА трансформаторной мощности.
В частности, завершатся работы по реконструкции распределительных сетей, протяженностью 37 км в микрорайоне Веселовка г. Пензы и 22 км сетей в с. Бессоновка. Кроме того, продолжатся работы по расширению существующих просек ВЛ 10-35-110 кВ до нормативной ширины. В течение года энергетики планируют расчистить от древесно-кустарниковой растительности более 580 гектаров.