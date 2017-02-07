На площадке строительства Маяковской ТЭС ведется монтаж основного оборудования

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
20 февраля 2017, 10:06
Рубрика: Энергетика
Метки: ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО
Группа компаний «Интертехэлектро» продолжает работы по строительству Маяковской ТЭС в г. Гусеве (Калининградская область). В главном корпусе электростанции установлены на фундаменты вспомогательные модули газотурбинной установки №1. Завершено сооружение фундаментов под вспомогательное оборудование газотурбинной установки №2. Ведется монтаж трубопроводов и шумозащитных укрытий ГТУ №1 и №2. Выполняются работы по сооружению дымовых труб. Завершается монтаж стеновых панелей и кровли главного корпуса, ведется заливка силовых полов. Ведутся работы по сооружению фундаментов открытого распределительного устройства 110 кВ. Начат монтаж металлоконструкций здания дизельной насосной станции.
Электрическая мощность Маяковской ТЭС составит 160 МВт. Электростанция будет оснащена двумя газотурбинными установками 6F.03, выпускаемыми ООО "Русские Газовые Турбины" (г. Рыбинск) по лицензии компании General Electric. Объем работ генерального подрядчика – АО «Интертехэлектро» включает в себя строительно-монтажные работы по всем объектам и сооружениям, поставку всего комплекса вспомогательного оборудования, пуско-наладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию.
Заказчиком строительства Маяковской ТЭС выступает ООО «Калининградская генерация» - совместное предприятие ОАО «Роснефтегаз» и ПАО «Интер РАО». Реализация проекта позволит обеспечить энергетическую независимость Калининградской области и повысить надежность энергоснабжения потребителей. Управление проектом со стороны заказчика осуществляет ООО «Интер РАО - Инжиниринг».