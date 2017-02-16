Партнером Первого Всероссийского кабельного конгресса выступит Завод "Энергокабель"

CABEX
20 февраля 2017, 14:57
Рубрика: Новости портала
Метки: Cabex-2017, Cabex-2017-КОНГРЕСС
Завод «Энергокабель» выступит Партнером Всероссийского кабельного конгресса, который впервые пройдет 21-22 марта 2017 года в рамках 16-й международной выставки CABEX 2016, ежегодно проходящей в КВЦ «Сокольники» (г.Москва).
В рамках Конгресса Завод «Энергокабель» выступит Партнером дискуссии «Проект «Кабель без опасности»: борьба с фальсификатом на рынке электротехнической продукции», которая объединит участников для обсуждения таких актуальных вопросов как:
• Проблемы качества кабельно-проводниковой продукции. Результаты мониторингов;
• Контроль за соблюдением принципов добросовестной конкуренции;
• ГОСТ и ТУ: борьба за безопасность кабельной продукции;
• Кабельная продукция в новой редакции перечня стандартов к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»;
• Ответственность предпринимателя: законодательство, практика применения, новации.
В январе 2013 года Завод «Энергокабель» одним из первых среди производителей кабельной продукции получил специальный знак участника актуального проекта «Против фальсификаций на рынке кабельной продукции».
В апреле 2016 года завод вступил в Ассоциацию «Честная позиция», цель которой — объединить усилия участников внутреннего рынка для борьбы с фальсификатом.
На сегодняшний день в ассортименте насчитывается более 93 000 маркоразмеров кабельной продукции. Вся продукция предприятия сертифицирована в соответствии с требованиями ЕАС и нормативным стандартам (ГОСТ). Кабель поставляется на такие объекты, как: строящиеся энергоблоки АЭС (ЛАЭС-2, Курская, Нововоронежская, Кольская, Калининская), Авиационная корпорация «Рубин» и Космодром «Восточный». Завод «Энергокабель» производит только из качественного сырья, соблюдая жесткую технологическую дисциплину от заказа технологических материалов до отгрузки готовой продукции.
За первые две недели с момента открытия регистрации на Конгресс делегатами стали более 100 специалистов крупнейших российских предприятий кабельной промышленности (поставщики сырья для кабельной промышленности, поставщики оборудования для выпуска кабельной промышленности, крупнейшие кабельные заводы России и стран СНГ, поставщики кабельной арматуры), а также эксплуатирующих организаций - потребителей кабельной продукции, в том числе электросетевых компаний ПАО "Россети", ФСК ЕЭС, МРСК Центра, Интер РАО-Инжиниринг, Мособлэнерго, Объединенной энергетической компании, предприятий коммунальной энергетики, ТЭК (в частности Газпром нефть), энергостроительных организаций.
Спешите зарегистрироваться на Конгресс на сайте http://www.cable-congress.ru