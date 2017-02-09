РУСАЛ и НИТУ "МИСиС" создают Институт легких материалов и технологий

ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, и НИТУ «МИСиС», ведущий российский технологический вуз, создают новый институт в структуре университета – Институт легких материалов и технологий (ИЛМиТ).



Институт легких материалов и технологий станет первой в России площадкой для совместного выполнения НИТУ «МИСиС», РУСАЛом и членами Алюминиевой ассоциации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по развитию современных технологий.



Основные направления деятельности института будут сфокусированы на создании новых материалов для высокотехнологичных отраслей (авиастроение, кораблестроение, автомобильная промышленность), разработке аддитивных технологий и металломатричных алюминиевых композитов, а также источников тока на основе алюминия (алюминий-ионные аккумуляторы).



– Ключевым направлением стратегического развития НИТУ «МИСиС» является укрепление взаимовыгодного сотрудничества с бизнес-сообществом. Объединенная компания РУСАЛ является давним партнером нашего университета, совместно с которым только за последние два года выполнены проекты на сумму около 850 млн рублей. Создание совместного института – это следующий шаг в углублении партнерских связей. Объединение усилий университета как лидера в научных исследованиях по материаловедению и металлургии и индустриального партнера позволит существенно нарастить компетенции в области создания новых материалов и технологий на российском рынке, а также ускорит коммерциализацию разработок, – отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова,



В состав Института легких материалов и технологий войдут исследовательские департаменты, научно-конструкторские участки, испытательный и сертификационный центры. Оснащение лабораторий института будет осуществляться за счет собственных средств РУСАЛа и НИТУ «МИСиС». Кроме того, изучаются возможности по привлечению государственного софинансирования.



– Благодаря совместной научной деятельности РУСАЛа и НИТУ «МИСиС» будут значительно расширены компетенции в области создания новых материалов и технологий, необходимые для увеличения доли производимой продукции с добавленной стоимостью в структуре экономики РФ, – подчеркнул технический директор РУСАЛа Виктор Манн.



Справка:



На сегодняшний день РУСАЛ проводит научно-исследовательские работы на базе собственного Инженерно-технического центра (ИТЦ) в Красноярске, а также Всероссийского алюминиево-магниевого института (ВАМИ) в Санкт-Петербурге и СибВАМИ в Иркутске. РУСАЛ, помимо НИТУ «МИСиС», также сотрудничает с другими ведущими российскими вузами: МГУ, СФУ и ИрГТУ.