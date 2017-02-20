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Отраслевые новости: Россия

Росстат повысил оценку по росту промпроизводства за 2016 год до 1,3% с 1,1%

Росстат повысил оценку по росту промпроизводства за 2016 год до 1,3% с 1,1%

20 февраля 2017, 14:44
Рубрика: Россия
Метки: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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Росстат повысил оценку промышленного производства в РФ за 2016 год до 1,3% с 1,1% ранее.

Пересмотр оценки объясняется переходом с 1 января на применение в статистической практике новых версий классификаторов видов экономической деятельности, которые теперь гармонизированы с классификацией, принятой в Европейском экономическом сообществе, передает РИА Новости.

Теперь индекс промышленного производства исчисляется по четырем видам деятельности: "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений". В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности за 2010 год.

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